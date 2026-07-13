Barbecue en copropriété : quelles sont les règles ?

Faire un barbecue sur son balcon peut être interdit par la copropriété (Crédits: Adobe Stock - IA)

Peut-on faire un barbecue sur un balcon ou dans un jardin en copropriété ? Règlement, autorisations, voisinage… voici tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer.

Le retour des beaux jours lance aussi la saison des barbecues ! Il existe aujourd'hui pléthore de modèles de barbecues et de planchas ingénieux qui vous permettent d'assouvir votre envie de grillades pour peu que vous disposiez d'un balcon ou d'une terrasse. Toutefois, si vous vivez en copropriété, des restrictions peuvent exister. Il vous faut donc vérifier certains points avant d'acheter avant d'enfiler votre tablier de chef cuistot.

Peut-on faire un barbecue sur un balcon en copropriété ?

Barbecue sur un balcon : que dit le règlement de copropriété ?

Vous habitez dans un appartement en copropriété et vous souhaitez profiter des beaux jours pour faire un barbecue sur votre terrasse ou votre balcon ?

Si aucune loi ne l'interdit, le règlement de votre copropriété lui le peut !

Vous devez donc commencer par vérifier le règlement de copropriété, qui définit les droits et obligations des habitants de l'immeuble : faire un barbecue est-il autorisé ? certains types de barbecues, par exemple les modèles à charbon, sont-ils interdits ? Le règlement de copropriété prévoit-il des créneaux spécifiques (jours, heures, etc.) pour pouvoir faire votre barbecue ?

Quelles précautions prendre pour éviter les nuisances et accidents avec votre barbecue ?

Si le règlement de votre copropriété autorise les barbecues, prenez tout de même quelques précautions pour garantir la sécurité de tous et éviter au maximum les nuisances pour vos voisins.

Bon à savoir : pour des raisons de sécurité, les barbecues électriques ou à gaz sont conseillés en copropriété et plus généralement en ville.

Pensez par exemple à installer votre barbecue à l'abri du vent et à distance du mur de votre voisin et de toute végétation.

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Comment bien aménager votre espace barbecue sur un balcon ou une terrasse ?

Quel type de barbecue choisir en fonction de l'espace disponible ?

Si votre copropriété autorise l'utilisation d'un barbecue, il ne vous reste plus qu'à vous aménager un coin grillade pour exprimer vos talents de cuisinier !

En fonction de l'espace disponible, de votre budget et de vos goûts, vous pouvez opter pour différents modèles.

Il est généralement conseillé d'éviter les barbecues à charbon, qui ont tendance à sentir fort, à émettre beaucoup de fumée, avec le risque de noircir la façade de votre immeuble, et présentent un risque accru d'incendie.

A l'inverse, un barbecue électrique a l'avantage de produire peu de fumée et un barbecue équipé d'un couvercle permet de limiter à la fois les fumées et les odeurs pour le voisinage.

Où installer votre barbecue pour limiter la fumée et les dangers ?

Choisissez bien l'endroit où vous installez votre matériel : à l'abri du vent, le plus loin possible du mur des voisins et de toute végétation, sur un sol stable et pas dans un endroit de passage afin d'éviter tout accident.

Vous pouvez aussi craquer pour une plancha, multifonctionnelle et facile à ranger ensuite.

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Pouvez-vous faire un barbecue dans votre jardin ?

Barbecue fixe ou mobile : quelles sont les règles d'urbanisme qui s'appliquent ?

Si vous vivez en maison individuelle, vous êtes a priori libre de faire un barbecue dans votre jardin.

Il existe toutefois quelques règles à respecter : aucune autorisation n'est requise pour un barbecue mobile ou pour un barbecue fixe de moins de 5 mètres carrés de surface et moins de 12 mètres de hauteur – hors zone protégée ou classée.

En revanche, pour un barbecue fixe de plus de 5 mètres carrés de surface et/ou plus de 12 mètres de hauteur, vous devrez déposer une déclaration préalable de travaux, voire obtenir un permis de construire selon la taille de votre projet.

Barbecue et voisinage : quelles obligations légales ?

Par ailleurs, si vous souhaitez adosser votre barbecue à un mur mitoyen, vous devrez obtenir l'accord de votre voisin, en vertu de l'article 662 du Code civil.

Pour éviter tout litige, envoyez-lui un courrier expliquant votre projet et faite luis signer les plans de construction.

Bon à savoir : que vous habitiez en copropriété ou en maison individuelle, la règlementation locale peut interdire ou encadrer l'utilisation des barbecues. Certaines communes interdisent par exemple l'usage d'un barbecue en période de sécheresse ou de canicule afin de prévenir les risques d'incendie. Prenez contact avec votre mairie, afin de vérifier si un arrêté municipal ou préfectoral prévoit des règles particulières.

Barbecue et troubles de voisinage : quels recours en cas de nuisances ?

Quand les fumées de barbecue deviennent-elles un trouble anormal du voisinage ?

Même si vous trouvez cela désagréable, si le règlement de copropriété l'autorise, votre voisin peut faire un barbecue sans que les fumées et les odeurs dégagées ne soient considérées comme un trouble anormal du voisinage.

En revanche, si votre voisin utilise son barbecue de manière intensive, par exemple tous les jours, midi et soir, que de cendres sont projetées ou que la façade de l'immeuble est noircie par le dégagement de fumée, cela peut être considéré comme une source de nuisance pour le voisinage.

Quelles démarches en cas de nuisances répétées ?

Dans ce cas, commencez toujours par chercher la conciliation, en ouvrant le dialogue avec le voisin concerné pour qu'il puisse trouver de solutions, comme s'équiper d'un barbecue à couvercle ou d'un pare-fumée par exemple, ou encore réduire la fréquence de ses grillades.

En revanche, s'il n'agit pas, envoyez-lui cette fois un courrier simple en réunissant un maximum de preuves des nuisances qu'il génère, comme des témoignages d'autres voisins par exemple.

Vous pouvez aussi contacter le syndic de copropriété ou votre propriétaire si vous êtes locataire de votre logement.

Si les nuisances persistent, vous pouvez également saisir un conciliateur de justice (cette démarche est gratuite), un médiateur (cette démarche est payante) ou entamer une procédure participative via un avocat pour trouver une solution.

Barbecue en copropriété : les règles essentielles à retenir

Le barbecue en copropriété est autorisé… sauf interdiction du règlement : consultez impérativement le règlement et les éventuelles restrictions locales avant de vous équiper.

consultez impérativement le règlement et les éventuelles restrictions locales avant de vous équiper. Choisissez des équipements adaptés (électrique ou gaz) et respectez des règles de sécurité pour limiter les risques et les nuisances pour le voisinage.

(électrique ou gaz) et respectez des règles de sécurité pour limiter les risques et les nuisances pour le voisinage. En cas de conflit, privilégiez le dialogue : les fumées sont tolérées, mais un usage excessif peut être considéré comme un trouble anormal du voisinage.

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