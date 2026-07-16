Ouvertures, modernisations, extensions : Aldi va renforcer sa présence en France, voici les villes concernées

Aldi va investir en France 500 millions d'euros par an sur les prochaines années. (illustration) (Pinacol / Pixabay)

Aldi passe à la vitesse supérieure en France. L'enseigne allemande a prévu un programme d'investissement de 500 millions d'euros par an sur les prochaines années, rapporte le magazine spécialisé LSA . La chaîne discount a notamment ouvert trois magasins à Salbris (Loir-et-Cher), à Carentan-les-Marais (Manche), mais aussi à Lille.

Elle va aussi transférer des magasins déjà existants vers des emplacements plus adaptés. Ce sera le cas à Janzé (Ille-et-Vilaine), Rives et Saint-Égrève (Isère), Mirebeau (Vienne), Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), Hordain (Nord) et Sedan (Ardennes).

Modernisation et extension de nombreux magasins Aldi

Certains sites anciens, issus notamment de l'opération de reprise de Leader Price, ont ou vont subir des travaux de modernisation importants avec parfois même des extensions. LSA cite par exemple Calais 2 (Pas-de-Calais), Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ou encore Hyères (Var) et Boulay-Moselle (Moselle).

Pascal Hirth, président d'Aldi France, ambitionne d'atteindre les 1 600 magasins en France, contre 1 300 actuellement. L'enseigne se donne donc les moyens d'atteindre cet objectif avec ces investissements massifs. Et les consommateurs sont au rendez-vous : Aldi a atteint 3% de part de marché à la fin de ce premier semestre 2026, un chiffre modeste comparé aux autres mastodontes du secteur mais en progression de 0,2 point sur un an.