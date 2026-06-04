Les étiquettes électroniques s'imposent dans les supermarchés français : qu'est-ce que ça change ?

Les étiquettes électroniques sont de plus en plus présentes dans les supermarchés français. (illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Les étiquettes électroniques se déploient peu à peu dans les magasins français. Elles sont connectées pour faciliter la gestion des stocks en direct et mettre à jour les prix à distance, indique la journaliste Maud Descamps dans la matinale de TF1 . Pour le consommateur, c'est une garantie supplémentaire de trouver le produit dont il a besoin mais aussi d'éviter les mauvaises surprises en caisse. Elles permettent en effet d'actualiser rapidement les tarifs et ainsi d'éviter les erreurs.

Un QR code pour en savoir plus sur le produit

Autre avantage : ces étiquettes comportent souvent un QR. En le scannant, le client a accès à toutes les informations sur le produit concerné (composition, provenance etc) sous un format souvent beaucoup plus lisible que sur les emballages.

Certaines enseignes ont vite su tirer profit de ce nouvel outil connecté. C'est le cas de Leclerc qui affiche également parfois le prix du même produit chez ses concurrents. Le groupe Carrefour a prévu d'équiper tous ses magasins d'ici 2030.