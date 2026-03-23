Piratage : Des utilisateurs de l’IPTV condamnés pour la première fois en France

La LFP s’est réjouie d’un « signal fort adressé aux utilisateurs de services de piratage ». Illustration. (u_8wpf5aelh5 / Pixabay)

Les fournisseurs ne sont plus les seuls à risquer une sanction. Dans une décision inédite en France, le parquet d’Arras (Pas-de-Calais) a condamné des utilisateurs de service pirate IPTV, rapporte RTL . Une vingtaine de personnes ont ainsi été épinglées pour avoir accédé illégalement à Ligue 1 +, la chaîne qui diffuse les matchs de la Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué cette dernière dans un communiqué publié ce mercredi 18 mars 2026.

300 à 400 euros d’amende

Les personnes concernées ont été punies au titre de l’article 79-4 de la loi de 1986. Si elles s’exposaient à une amende pouvant atteindre 7.500 euros, elles n’ont écopé que de 300 à 400 euros d’amendes dans le cadre d’une composition pénale. D’après RMC Sport , tous les utilisateurs ont reconnu les faits, ce qui aurait contribué à alléger la punition.

La LFP s’est réjouie d’un « signal fort adressé aux utilisateurs de services de piratage, qui pensent à tort agir en toute impunité alors qu’ils contribuent en connaissance de cause à un écosystème mafieux portant gravement atteinte à l’ensemble du secteur sportif » .

Deux revendeurs jugés en avril

Deux autres personnes ont également été arrêtées dans cette affaire : des revendeurs qui seront jugés au mois d’avril. Ce sont par ailleurs ces derniers qui ont permis d’identifier la vingtaine d’utilisateurs, puisque c’est auprès d’eux qu’ils ont acheté le service.

Près de 8 millions de boîtiers IPTV illégaux à 50 euros circuleraient actuellement en France, selon L’Équipe .