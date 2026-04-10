Photos d'identité : ce qu'il faut savoir avant d'opter pour une appli sans se déplacer

La prudence s'impose en cas de recours à des applis pour réaliser des photos d'identité. (illustration) (Jackmac34 / Pixabay)

La corvée de la photo d’identité peut désormais être simplifiée par le recours à des applications qui proposent de réaliser les clichés depuis chez soi. En utilisant l’IA, elles vérifient la conformité de l'image à la réglementation officielle et sont notamment conçues pour modifier le fond en cas de besoin, explique RMC Conso .

En effet, lors de la demande d'une nouvelle CNI ou d'un nouveau passeport, le recalage de la photo d’identité est toujours un risque si celle-ci ne respecte pas la norme ISO/IEC 19794-5:2005, sur laquelle les employés de mairie s'appuient. Il est notamment nécessaire que le fond soit gris clair ou bleu clair, que la bouche du sujet soit fermée et ses yeux bien ouverts.

La question du prix

Dans une cabine photo, il faut compter 8 euros pour une planche. Les applications Smartphone ID et Cewe Photo sont en revanche moins chères. La première prépare vos photos avec envoi à domicile sous deux à cinq jours pour 4,99 euros quand la seconde propose une version numérique à 5,95 ou 6,95 euros avec une possibilité d’impression dans une de ses 2 000 bornes physiques. Reste que cette couverture ne rivalise pas avec les 10 000 appareils photomaton en France.

En cas de recours aux applis, il est important de s'assurer que la technologie choisie est fiable. Tous les outils ne vérifient pas la conformité des photos et se contentent parfois de proposer un remboursement en cas de refus. Ainsi, lors de tests réalisés par nos confrères, des photos ne pouvant être acceptées par l'administration ont été systématiquement validées par certaines plateformes. Autre risque : celui d'être victime d'une supercherie. Certains portails dissimulent dans leurs conditions générales une souscription automatique à un abonnement mensuel pouvant atteindre 40 euros.