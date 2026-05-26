Alimentation : comment la méthode « IMC » peut alléger le budget courses des ménages ?

La méthode s'applique en trois étapes, correspondant à chacune des lettres de son nom. Illustration. (Ccipeggy / Pixabay)

Dans un contexte inflationniste lié aux crises internationales, les Français font face à des produits alimentaires toujours plus chers en magasin, à cause de l'envolée des prix des matières premières. Nombreux sont ceux qui tentent de faire des économies en dépensant moins pour leurs courses ou en limitant le gaspillage. Relayée sur les réseaux sociaux, une méthode dite « IMC » leur permet notamment d'alléger significativement la facture en changeant leurs habitudes de consommation, rapporte TF1 Info .

Inventaire, menu et courses

Connue sous le pseudonyme de « Organized green mama », une mère de famille influenceuse a récemment partagé l'astuce avec ses abonnés. Selon elle, les familles peuvent baisser leur budget consacré aux courses de 30 à 50 % grâce à cette technique, en fonction des comportements et du nombre de personnes qui composent le foyer. La méthode s'applique en trois étapes, correspondant à chacune des lettres de son nom.

Le « I » fait référence à « inventaire » . Les consommateurs sont donc invités en premier lieu à lister tous les produits alimentaires qu'ils ont en stock chez eux. Vient ensuite le « M » pour « menu » . Cette étape consiste à prévoir un maximum de repas avec les aliments que l'on possède déjà dans son frigo ou ses placards. Le « C » renvoie quant à lui aux « courses » . Cette ultime partie invite les familles à n'acheter que les ingrédients qui leur manque pour réaliser les plats listés précédemment.

Plusieurs avantages

En appliquant cette méthode, les consommateurs évitent donc les achats inutiles ou impulsifs, en se concentrant uniquement sur ceux dont ils ont réellement besoin. Ils réduisent le gaspillage par la même occasion. Autre bénéfice évident : préserver sa santé. En cuisinant à partir d'aliments bruts, ils limitent les produits ultra-transformés, souvent plus chers et moins nutritifs. Mais cette technique implique d'avoir le temps de confectionner soi-même ses repas, ce qui n'est pas toujours le cas.