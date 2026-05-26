Location de voiture : les villes où les prix flambent cet été et celles où ils restent abordables

Annecy est la ville où la location de voiture coûte le plus cher en moyenne, soit 485 euros pour une semaine. Illustration. (RicharRiveiro / Pixabay)

Cet été, louer une voiture coûtera plus cher que l’an passé, selon Carigami. L'entreprise a publié son classement annuel des prix de location de véhicules en France pour la période du 1er juin au 31 août 2026. Le prix moyen d’une semaine de location s’établit à 346 euros, en hausse de 1,5 % par rapport à 2025. Louer un véhicule en France devient plus cher que dans des destinations très prisées comme l’Italie (262 euros), l’Espagne (193 euros), le Portugal (161 euros), la Grèce (191 euros) ou encore les États-Unis (325 euros), rapporte Le Figaro .

Des disparités selon les villes

Ces tarifs ne sont pas uniformes dans tout le pays. Il existe des disparités selon les villes. Là où le prix de la location revient le plus cher est Annecy. Il en coûtera 485 euros pour une semaine. D’autres villes proposent des tarifs importants comme Cannes (450 euros), Biarritz (427 euros), Figari (410 euros) ou Avignon (404 euros), qui ferme le top 5. Les prix à Aix-en-Provence (401 euros), Nantes (388 euros) et Montpellier (386 euros) restent, eux aussi, au-dessus de la moyenne nationale.

À l’inverse, Amiens est la ville la moins chère du classement avec 195 euros la semaine, suivie de Fréjus à 205 euros et Orléans à 218 euros. Le nord de la France est traditionnellement plus abordable quand il s’agit de louer un véhicule, mais il y a quelques villes du sud où les prix restent raisonnables, selon Carigami. On peut ainsi citer Carcassonne à 265 euros, Nîmes à 273 euros ou Saint-Raphaël à 281 euros. En Corse, on note également des écarts entre Figari, Calvi (381 euros), Ajaccio (358 euros) et Bastia (346 euros).

Réserver sans tarder

Carigami, qui a évalué les prix de six loueurs internationaux et sept courtiers, souligne que les tarifs risquent encore d’augmenter à l’approche de l’été et conseille de réserver rapidement, l’annulation étant généralement gratuite jusqu’à 24 heures avant. Une autre astuce consiste à louer sa voiture dans une ville proche de sa destination, comme à Fréjus (205 €) plutôt qu’à Cannes ou à Bastia plutôt qu’à Figari.