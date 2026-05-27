Huit conseils pour améliorer son réseau professionnel quand on est introverti

Pression sociale, fatigue, petites conversations : le réseautage peut sembler éprouvant pour les introvertis. (crédit: Adobe Stock)

Le réseautage n'est pas réservé aux extravertis. En s'appuyant sur leurs forces naturelles, les introvertis peuvent créer des relations professionnelles solides et durables, sans se transformer.

Le réseautage est souvent présenté comme une bonne occasion de démontrer ses qualités professionnelles (poignées de main assurées et échanges rapides dans des salles bondées). Pourtant, pour beaucoup de personnes, en particulier les introvertis, ces situations sont davantage épuisantes que stimulantes.

Nouer des contacts et créer des opportunités de cette manière peut donner l'impression que les extravertis y sont naturellement plus à l'aise. Mais cette idée, et son pendant, à savoir que les introvertis seraient de ce fait désavantagés, est trompeuse.

Le networking n'implique pas nécessairement d'être la personne que tout le monde remarque dans la pièce. Il peut simplement consister à construire des relations de manière authentique et durable. Dans mes recherches sur les femmes entrepreneures, notamment à travers les entretiens menés pour mon nouveau livre, Permission Granted (non traduit en français), j'ai observé que les introverties s'épanouissent lorsqu'elles s'appuient sur leurs forces naturelles plutôt que de jouer les extraverties.

Bien sûr, les hommes peuvent eux aussi être concernés et se heurter aux mêmes idées reçues. Quel que soit votre profil, et où que vous en soyez dans votre carrière, voici mes principaux conseils pour faire de votre introversion une force professionnelle.

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1. Comprendre ses forces d'introverti

L'introversion n'est ni de la timidité ni un manque de confiance en soi. Elle renvoie à la manière dont une personne traite l'énergie et l'information. Beaucoup d'introvertis sont des penseurs profonds, de bons auditeurs et des communicants réfléchis, des qualités qui favorisent des relations professionnelles solides et durables.

Inutile de chercher à «faire le tour de la salle». Se concentrer sur une ou deux conversations plus approfondies est souvent bien plus efficace que de disperser son énergie. Lorsqu'ils abordent le réseautage avec curiosité plutôt que comme une performance, les introvertis y trouvent souvent quelque chose de plus naturel – et de bien plus efficace.

2. Comprendre pourquoi le réseautage est plus difficile pour les introvertis

Dans l'ensemble de mes recherches, approfondies dans mon livre, j'insiste sur un point: le networking est un travail. Il mobilise de l'énergie cognitive et émotionnelle.

Les environnements animés peuvent être excessivement stimulants, et les conversations superficielles épuisantes. Quant à l'injonction à «performer» socialement, elle crée une pression bien avant même que l'événement ne commence.

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3. Redéfinir le réseautage

Au fond, le réseautage consiste à créer du lien. Lorsqu'on le voit comme une occasion d'apprendre des autres plutôt que de les impressionner, la pression retombe. Un échange sincère peut marquer bien plus durablement qu'une série de présentations expédiées.

Les gens sont sensibles à la chaleur humaine, à l'attention et à l'intérêt authentique.

4. Tenir compte de son tempérament

La préparation est l'un des grands atouts des introvertis en matière de réseautage. Savoir clairement pourquoi vous participez à un événement permet d'orienter l'expérience et de limiter le sentiment de débordement.

Repérer à l'avance une ou deux personnes que vous aimeriez rencontrer peut aussi aider à se sentir plus ancré. Et prévoir quelques amorces de conversation (par exemple autour du thème de l'événement ou d'intérêts communs) facilite les échanges. Une simple présentation en une phrase suffit souvent pour engager la discussion, sans avoir à forcer les choses.

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5. Choisir des environnements qui vous conviennent

Tous les contextes ne conviennent pas à tous les tempéraments. Les introvertis s'épanouissent souvent dans des formats plus structurés ou plus intimes: tables rondes, ateliers en petit comité, petits-déjeuners professionnels ou même échanges en tête-à-tête autour d'un café.

Les grands espaces informels peuvent être déstabilisants; privilégier des alternatives n'est pas un évitement, c'est une stratégie.

6. Assurer le suivi à sa manière

Les introvertis excellent souvent dans cette phase plus discrète et réflexive de la relation: le suivi. Un message personnalisé sur LinkedIn ou une brève invitation à poursuivre l'échange peuvent faire toute la différence.

Cette manière posée et attentive d'entretenir des relations professionnelles est souvent l'un de leurs atouts, même s'ils n'en ont pas toujours conscience.

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7. Protéger son énergie

Le réseautage mobilise une énergie bien réelle. Se sentir vidé après coup n'est pas un défaut, c'est biologique. Prévoir des temps de pause avant et après les événements, limiter leur nombre dans la semaine et s'accorder des respirations pendant les moments les plus denses permet de préserver son équilibre.

Les introvertis ont besoin de gérer leur énergie: intégrer des temps de récupération, protéger ses moments de calme et s'autoriser à se reposer est essentiel pour inscrire le réseautage dans la durée.

8. La profondeur plutôt que le volume

La culture professionnelle valorise souvent la voix la plus forte dans la pièce. Pourtant, les relations durables se construisent par l'écoute, la curiosité et la présence, autant de qualités que les introvertis apportent naturellement. C'est un point central de mes recherches: nul besoin de dominer une pièce pour créer des liens significatifs. Il suffit de réseauter d'une manière qui vous correspond.

Commencez modestement. Protégez votre énergie. Faites confiance à vos forces plus discrètes. C'est dans la profondeur, et non dans le volume, que les introvertis excellent.

Par Maura McAdam (Professor of Management, Dublin City University)

Cet article est issu du site The Conversation