Petite histoire de la boîte de nuit, des sous-sols du Royaume-Uni aux plages d’Ibiza

Des sous-sols de la banlieue de Manchester aux plages enflammées d'Ibiza, la boîte de nuit n'a jamais cessé de se réinventer. Avant d'être le lieu de fête par excellence, le club était surtout un refuge pour adolescents, car isolé du monde des adultes. Depuis, la culture du club s'est largement développée et les boîtes de nuit sont devenues de véritables espaces de liberté: une évolution autant sociale qu'artistique.

Quand le rock est arrivé au Royaume-Uni au milieu des années 1950, il y avait très peu d'endroits destinés aux jeunes pour danser sur ce tout nouveau genre musical. Mais, au début des années 1960, des lieux spécialement adaptés pour cela ont commencé à voir le jour dans les villes. Contrairement aux salles de bal, parfois grandioses et opulentes, qui avaient été les lieux de prédilection de la génération précédente, les nouvelles discothèques des années 1960, destinées aux adolescents, étaient le plus souvent situées dans des espaces totalement différents, en matière d'architecture et d'ambiance.

Plusieurs de ces nouvelles discothèques pour jeunes se trouvaient dans les sous-sols de bâtiments plutôt délabrés. Dépourvues des licences requises pour ouvrir un débit de boissons, elles s'adressaient à des jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal pour consommer de l'alcool.

La nouveauté de ces espaces se reflétait dans l'incertitude quant à la manière de les décrire : ils étaient parfois qualifiés de «coffee dance clubs», parfois de «continental style». Pour l'essentiel, ils diffusaient de la musique enregistrée, souvent très énergique, ce qui avait un effet direct sur les danseurs, et qui allait permettre aux adolescents britanniques, dont beaucoup s'identifiaient aux mods (la sous-culture des jeunes stylés qui a fleuri entre le début et le milieu des années 1960), de découvrir des artistes afro-américains de R&B.

Dans notre nouveau livre, T ransatlantic Drift: The Ebb and Flow of Dance Music , nous évoquons ces clubs pionniers et les musiciens, interprètes et DJ novateurs, qui ont incité les gens à se réunir et à danser.

Dans les sous-sols

Le fait qu'ils soient installés dans des sous-sols renforce l'attrait exercé par les clubs. Les participants se sentaient appartenir à un mouvement clandestin et étaient littéralement cachés du monde des adultes. Pendant quelques années, entre 1963 et 1966, l'hédonisme souterrain a existé sous la surface et la scène des clubs mods a prospéré. L'architecture de ces espaces offrait aux jeunes danseurs des environnements uniques qui leur permettaient de vivre des expériences particulièrement viscérales.

Il s'agissait d'espaces où régnait souvent une chaleur étouffante, peu éclairés, bondés, remplis de fumée et de sueur, où la musique ricochait sur les surfaces et se répercutait directement sur les corps des danseurs. L'emplacement souterrain est parfois souligné dans le choix des noms de ces clubs: Cavern, Dug Out, Dungeon, Catacombs, Heaven and Hell.

Le Sinking Ship Club de Stockport (sud de Manchester, Angleterre) était situé dans une grotte creusée dans des rochers de grès rouge. La condensation qui retombait sur les danseurs était imprégnée des dépôts minéraux rouges, leur laissant un souvenir sensoriel particulièrement vibrant d'une session de danse ayant duré toute la nuit.

À la fin de l'ère des clubs modernes, en 1966, les stars américaines du R&B Etta James et Sugar Pie DeSanto ont enregistré le titre «In the Basement (Part 1)». Bien que la chanson fasse référence à une fête dans une maison plutôt qu'à une boîte de nuit, elle reflète l'esprit du milieu des années 1960, l'ère de la danse moderne, et les endroits où elle s'est épanouie. DeSanto, en particulier, était extrêmement populaire auprès des mods.

Outre la tendance à nommer les clubs en référence à leur emplacement souterrain, une autre tendance consistait à les nommer en référence à des lieux situés en dehors du Royaume-Uni, afin de donner un sentiment d'évasion et de glamour.

Il s'agissait souvent de mots d'origine latine comme La Discothèque , La Bodega , ou encore El Partido . Cette référence à l'Europe correspondait à la passion des mods pour le style européen continental. On peut également y voir un signe avant-coureur de ce qui allait se passer au fur et à mesure que ces lieux se transformaient.

Et la lumière fut

La fin du XXe siècle a enfin mis en lumière la culture des clubs. Une glorieuse rencontre entre divers effets spéciaux (musicaux, météorologiques et pharmaceutiques) s'est combinée pour former, pourrait-on dire, la dernière grande «sous-culture spectaculaire». Dans les années 1980, des rythmes électroniques bruts partis de villes américaines comme Chicago et Detroit ont traversé l'Atlantique, d'abord au compte-gouttes, puis par vagues, et ont investi les clubs européens.

À Ibiza, par exemple, Alfredo Fiorito (qui avait fui les restrictions imposées par la junte dans son Argentine natale) jouait de la house de Chicago et de la techno de Detroit, en plus de son habituelle pop européenne et de l'electronica. Sa toile était la piste de danse de la boîte de nuit Amnesia, où il faisait le DJ tout au long de la nuit et jusqu'au matin. Ce n'est pas tant que son DJ mix ait fait exploser le toit de l'endroit, mais plutôt que l'Amnesia n'avait pas de toit à l'origine.

Au soleil, la vitamine D s'est mélangée a réagi au flux moins naturel de la drogue E dans le corps. La MDMA (ou ecstasy), abrégée en E, présentait une autre combinaison intrigante, cette fois, celle de l'ingéniérie allemande et de l'appropriation américaine. Pour les consommateurs, elle est devenue le parfait filtre pharmaceutique permettant d'apprécier la musique house.

Les Britanniques en vacances à Ibiza en 1987 ont eu une sorte de révélation et ont ramené la culture de la drogue au Royaume-Uni. De retour au pays, les fêtes se sont multipliées, avec notamment des raves illégales dans les fermes et les champs autour de l'autoroute M25 (la plus fréquentée du Royaume-Uni, la «M25 London orbital road» est l'autoroute circulaire de la métropole du Grand Londres, ndlr).

Des événements comme Sunrise, Energy et Biology évitèrent complètement les boîtes de nuit, préférant s'installer en plein air. Les ravers ont découvert que faire la fête au soleil les ramenait à quelque chose de primitif et de païen. Ils ont fait la fête dans et avec la nature, dans un Arden shakespearien reconstitué, alimenté par le soleil d'en haut et l'énergie du sol d'en bas.

C'est ainsi que l'histoire de la culture des clubs a émergé des caves et des sous-sols d'un monde souterrain et nocturne et a trouvé son chemin vers la lumière.

Les répercussions de cette dérive transatlantique, de ce flux musical de rythmes et d'idées, se sont ensuite propagées comme des vagues sonores à travers la planète. Nous pouvons en voir les traces dans des festivals tels que le carnaval de Notting Hill. Nous pouvons également suivre cette aventure qui a quitté les week-ends, puis le Royaume-Uni, pour suivre une piste néo-hippie qui a traversé l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Est, jusqu'à la scène trance de Goa et aux fêtes de la pleine lune en Thaïlande.

À Ibiza, les nouvelles lois et réglementations sur les nuisances sonores ont littéralement permis de remettre le toit en place; mais, ailleurs, l'esprit des raves et de la boule à facette, de la disco al fresco, semble inarrêtable.

Par Katie Milestone (Senior Lecturer, Music and Culture, Manchester Metropolitan University) et Simon Morrison (Senior Lecturer and Programme Leader for Music Journalism, University of Chester)

