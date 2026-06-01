Herta, Fleury Michon, Coca-Cola : voici le classement des marques les plus achetées par les Français

Herta a été la marque la plus choisie par les Français en 2025. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Quelles sont les marques préférées des Français ? Un classement dévoilé par LSA nous apporte un nouvel éclairage sur les habitudes de consommation dans l'Hexagone. Ce palmarès réalisé par Worldpanel by Numerator sur l'année 2025 s'appuie d'abord sur le taux de pénétration de chaque marque. Il s'agit de la proportion de sondés ayant acheté le produit au moins une fois au cours de l'année. Il tient également compte de la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre de fois où les consommateurs ont acheté de nouveau le produit.

Herta devant Cristaline et Fleury Michon

Herta arrive ainsi en tête devant Cristaline et Fleury Michon. Viennent ensuite Président puis Coca-Cola. Il s'agit du même top 5 que l'an dernier. Harry's gagne de son côté une place en 6e position et passe devant Panzani (7e, -1). Pasquier, Bonduelle et Lustucru compètent le top 10.

Les plus fortes progressions sont à mettre au crédit de Barilla (20e, +4) et Sodebo (12e, +3). Les autres membres du top 20 sont : Kinder, Le Gaulois, La Laitière, Belle Maman, Elle&Vire, Andros, Lindt et Haribo.