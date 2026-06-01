Doublé du PSG en Ligue des champions : où trouver le maillot collector avec les deux étoiles et à quel prix ?

Le PSG a sorti un maillot collector pour fêter sa deuxième Ligue des champions. (illustration) (jorono / Pixabay)

Le PSG s'est offert samedi 30 mai une seconde Ligue des champions consécutive, un véritable exploit qui place définitivement le club de la capitale parmi les grands d'Europe. Pour célébrer ce doublé inédit dans le football français, Nike a sorti un maillot collector avec deux étoiles au-dessus de l'écusson et la mention "Back2Back" dans le dos.

Un maillot collector à 129,99 euros

Vous allez devoir être réactif pour vous offrir cette nouvelle tunique. Le Parisien indique en effet qu'elle est mise en vente sur le site du PSG Store, sur le site de Nike et sur Amazon. Sur le site du PSG, ce maillot est proposé actuellement au prix de 129,99 euros, au lieu 99,99 euros pour le maillot "basique", mais il est déjà en rupture de stock.

Vous pouvez aussi tenter votre chance en boutique, au PSG Megastore du Parc des Princes (14 rue Claude Farrère, 75016 Paris) ou au Flagship Champs-Elysées (92 avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris).