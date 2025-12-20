Où louer un vélo-cargo pour moins de 5 euros par jour?

Le vélo-cargo est un moyen de transport économique et durable, qui peut se louer. ( crédit photo : Getty Images )

Véligo encourage les mobilités douces en Île-de-France

Île-de-France Mobilités propose quatre modèles de vélos-cargos en location longue durée pour s’adapter à tous les besoins:

le biporteur long permet de transporter un adulte, deux enfants de 3 à 10 ans, vos animaux, vos courses ou autres charges lourdes. Sa caisse avant supporte jusqu’à 60 kilos;

le triporteur possède les mêmes fonctionnalités que le biporteur;

le biporteur court est un vélo-cargo compact offrant une grande maniabilité;

le vélo rallongé ou longtail s’apparente davantage au VAE classique. Il combine la maniabilité d’un vélo et la possibilité de transporter deux enfants ou un adulte à l’arrière.

La location d’un vélo-cargo est proposée à 88 euros par mois (hors tarifs réduits) pendant 3 mois, renouvelable deux fois. Vous pouvez y associer une assurance ( 15 ou 22 euros selon la formule). Le vélo est livré avec des accessoires de série. Cela inclut le chargeur de batterie, l’antivol et, selon le modèle choisi, les banquettes avec ceinture, la bâche de protection, le porte-bagage, le panier avant ou encore les coussins arrière. D’autres accessoires sont disponibles à la location. La région propose également des vélos-cargos pour les professionnels à partir de 120 euros par mois.

La location longue durée se déploie partout en France

De nombreuses collectivités permettent de tester le vélo au quotidien. En voici quelques exemples.

Les habitants de Bordeaux Métropole peuvent louer un biporteur ou un triporteur à assistance électrique pendant 12 mois. L’abonnement coûte 32 euros par mois, soit 384 euros par an. Comptez 20 ou 24 euros pour l’assurance optionnelle. Il est également possible d’emprunter un vélo-cargo gratuitement pendant deux mois pour l’essayer avant un éventuel achat.

par mois, soit par an. Comptez pour l’assurance optionnelle. Il est également possible d’emprunter un vélo-cargo gratuitement pendant deux mois pour l’essayer avant un éventuel achat. Dans l’Eurométropole de Strasbourg, Velhop propose quatre types de vélos-cargos à la location: longtail , biporteur family, triporteur et shorty. Les tarifs s’élèvent à 18 euros par jour, 65 euros par semaine et 90 euros par mois. La location pour 3 mois revient à 255 euros .

, biporteur family, triporteur et shorty. Les tarifs s’élèvent à par jour, par semaine et par mois. La location pour 3 mois revient à . En Bretagne, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a mis en place un service de location de vélos moyenne et longue durée pour les habitants des 34 communes du territoire. Le tarif pour louer un vélo-cargo benne ou longtail s’élève à 260 euros pour 3 mois et 770 euros pour un an.

s’élève à pour 3 mois et pour un an. Le syndicat mixte Valence Romans Mobilités permet aux habitants de 67 communes de la Drôme et de l’Ardèche de louer un triporteur ou un vélo longtail à assistance électrique à un prix très raisonnable: 200 euros pour 3 mois, 300 euros pour 6 mois.

à assistance électrique à un prix très raisonnable: pour 3 mois, pour 6 mois. Dans l’agglomération de La Rochelle, Yélo propose des vélos-cargos, vélos longtail , biporteurs et centri-porteurs pour 70 euros par mois et 700 euros par an.

, biporteurs et centri-porteurs pour par mois et par an. À Arles, les tarifs de location d’un vélo-cargo longtail sont les mêmes que pour un vélo électrique classique: 90 euros pour 3 mois, 150 euros pour 6 mois et 270 euros l’année, auxquels il faut ajouter la souscription d’une assurance.

sont les mêmes que pour un vélo électrique classique: pour 3 mois, pour 6 mois et l’année, auxquels il faut ajouter la souscription d’une assurance. Châteauroux Métropole propose la location de vélos de longue durée aux habitants des 14 communes de l’agglomération. Le tarif s’élève à 285 euros pour 3 mois et 550 euros pour 6 mois. Pour encourager les mobilités douces et durables, la collectivité apporte une aide financière directe de 60 euros et 105 euros respectivement.

pour 3 mois et pour 6 mois. Pour encourager les mobilités douces et durables, la collectivité apporte une aide financière directe de et respectivement. Avec «CAP sur le vélo», les usagers de la Communauté urbaine du Grand Poitiers peuvent louer un vélo-cargo pendant 10 mois. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Ils sont compris entre 39 et 90 euros par mois.

Les 3 accessoires indispensables pour moins de 50 euros - Une sacoche: quelques rangements supplémentaires peuvent s’avérer pratiques. En fonction du type de vélo-cargo, vous pouvez accrocher une double sacoche sur le porte-bagage (à partir de 25 euros ), ou installer un panier au niveau du guidon. - Des coussins pour les sièges: sur un vélo-cargo avec une caisse à l’avant comme un longtail , les coussins sont indispensables pour voyager confortablement. - Le casque: obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans, il est tout aussi utile pour les plus grands. Chez Decathlon (partenaire The Corner *), les tarifs des casques pour adultes débutent à 14,99 euros .

