NOXX, la boisson énergisante lancée par Teddy Riner veut se faire sa place en France
information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/12/2025 à 12:17
Temps de lecture: 1 min

Teddy Riner a lancé sa marque de boissons énergisantes. (illustration) (Pixabay / analogicus)

Le célèbre judoka français Teddy Riner se lance dans le business des boissons énergisantes. Il a créé la marque NOXX avec trois recettes sans sucre pour commencer.

Teddy Riner n'a pas attendu la fin de sa carrière pour se lancer dans les affaires. Et il semble aimer ça. Le plus grand judoka français de tous les temps va ainsi se lancer dans le secteur des boissons énergisantes, rapporte le site spécialisé Rayon Boissons dans un article relayé par Capital . Il a créé la marque NOXX, qui se veut « authentique, puissante et inspirante » . Trois recettes sans sucres sont disponibles en canettes pour ce lancement : original, mangue-passion et mojito.

NOXX, les boissons énergisantes de Tony Parker

La commercialisation de NOXX va commencer en France mais le sportif, 11 fois champion du monde et triple champion olympique en individuel, vise déjà plus haut et espère pouvoir rapidement se développer à l'international. Pourquoi au Japon par exemple, le pays du judo où Teddy Riner est également une véritable légende.

Le secteur des boissons énergisantes est ultra-concurrentiel avec des géants bien installés mais ça ne fait visiblement pas peur au judoka. Teddy Riner a déjà fait ses preuves en tant qu'entrepreneur. Il a notamment créé une société spécialisée dans la vente d'équipements pour les sports de combat, Fightart, et s'est associé à Tony Parker pour créer T&T Global Management, qui propose un accompagnement financier aux sportifs de haut niveau.

