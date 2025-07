6 sites de location de vêtements pour tous les budgets et toutes les occasions

La location de vêtements est une solution écologique et économique pour renouveler son dressing. ( crédit photo : Adobe Stock )

Qui n'a jamais craqué et acheté une tenue pour ne la porter qu'une seule fois et l'oublier au fond d'un placard? La location de vêtements est une solution à la fois écologique et économique pour renouveler son dressing en quelques clics et se faire plaisir sans culpabiliser. Découvrez notre sélection d'adresses pour toutes les occasions et tous les budgets.

Studio Paillette

Studio Paillette a été fondé en 2020 par Léa Germano, une jeune styliste passée par Balmain et Marc Jacobs. Elle propose plus de 3.000 vêtements et accessoires de grandes maisons de mode ou de créateurs émergents à louer pour 10% de leur prix de vente. Vous trouverez par exemple une jupe Jacquemus à 49 euros par mois, une robe Inès de la Fressange proposée à 32 euros ou une ceinture Isabelle Marant à 14 euros . Ce tarif inclut la livraison et le pressing. Vous pouvez effectuer votre sélection en ligne sur studio-paillette.com , ou prendre rendez-vous dans le showroom situé dans le 10e arrondissement de Paris pour un essayage.

Le Closet

Le Closet vous propose de renouveler votre garde-robe sans casser votre tirelire grâce à une box mensuelle à 69,99 euros , sans engagement. Vous choisissez 4 pièces parmi les 10.000 références proposées par la centaine de marques partenaires (Berenice, Almé, Levi's, Scotch & Soda…). Tenue de travail, tenue de soirée et même sélection maternité, du XS au 5XL: vous êtes sûr de trouver votre bonheur! La livraison, les retours et le pressing sont gratuits. En cas de coup de cœur, vous pouvez acheter l'article à prix réduit.

Le Grand Dressing

Le Grand Dressing fonctionne exactement sur le même modèle que Le Closet, mais pour les hommes. 4 pièces pour 69,99 euros par mois à choisir parmi 70 marques telles que Faguo, Lee, Gant ou Dockers.

Une Robe un Soir

Vous rêvez de porter une tenue d'exception le temps d'une soirée? Sur Une robe un soir , vous trouverez des pièces haute couture (Dolce & Gabbana, Chanel, Yves Saint-Laurent…) et des marques de prêt-à-porter premium comme Tara Jarmon, Maje, Sandro, Sessun, Chloé ou Isabel Marant à louer pour quatre jours. Vous pourrez éblouir vos invités à Noël dans une robe Elie Saab (dès 229 euros ) ou Giambattista Valli (dès 149 euros ), et chausser une paire d'escarpins Louboutin (à partir de 79 euros ). Le site propose une sélection pour hommes, avec un smoking Fursac disponible à partir de 329 euros , ou un costume The Kooples dès 109 euros . Renouvelez votre dressing en un claquement de doigts grâce à la box ( 129 euros ). Chaque mois, vous sélectionnez 4 vêtements ou accessoires parmi une collection de plus de 10.000 pièces, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 pièces supplémentaires, moyennant un supplément de 25 euros par article.

Maje Location

Grâce à Maje Location , les passionnées de mode peuvent porter la pièce de leurs rêves le temps d'une soirée. Il vous suffit d'indiquer vos dates (2 jours minimum) pour découvrir les articles disponibles. Vous pouvez opter pour l'essayage si vous hésitez entre deux tailles ou deux tenues (option facturée 15 euros ). À vous la belle sélection de robes lamées, brillantes, à sequins, à strass ou à paillettes pour briller pour les fêtes! Comptez entre 25 et 40 euros par jour pour une robe, 20 à 25 euros pour l'accessoiriser avec un sac.

Possible

Possible propose un service de location de vêtements pour renouveler son dressing dans une démarche de consommation responsable. Le site travaille en partenariat avec des marques éthiques et/ou made in France. 3 box sont disponibles: 2 pièces pour 39 euros par mois, 4 pièces pour 59 euros par mois, 8 pièces pour 89 euros par mois. L'abonnement est sans engagement, avec pressing et livraison inclus. Si vous avez un coup de cœur pour un article, il est possible de le conserver en bénéficiant d'un tarif préférentiel.

Combien dépensent les Françaises pour s'habiller? Selon une enquête de l'institut Ipsos pour la marque allemande Bonprix, les Françaises consacrent environ 97 euros par mois à l'habillement. Elles possèdent en moyenne 72 pièces dans leur dressing, mais elles avouent n'en porter que les deux tiers.

À lire aussi:

5 sites de mode éco-friendly pour trouver des vêtements durables

Imitation de parfums de luxe: Attention à ces produits aux prix dérisoires mais risqués pour votre santé

Les hypermarchés ont-ils encore un avenir?