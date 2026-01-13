 Aller au contenu principal
Netflix, Amazon Prime, Deezer… Les prix de vos abonnements vont exploser dans les prochaines années
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/01/2026 à 12:48
Temps de lecture: 2 min

Exposés à la multiplication des offres, les foyers français sont, de fait, tentés de souscrire à toujours plus de services. (Mohamed_hassan / Pixabay)

Streaming, musique, presse en ligne, intelligence artificielle : la facture des abonnements numériques ne cesse de grimper. Selon une étude de Spliiit, les Français pourraient dépenser jusqu’à 230 euros par mois d’ici 2030. Une conséquence directe d’un marché arrivé à maturité et de la multiplication des services.

230 euros par mois. C’est la somme que les Français pourraient dépenser en moyenne chaque mois pour leurs abonnements aux services numériques d’ici 2030, selon une étude menée par Spliiit. En cause : la hausse des tarifs des plateformes de streaming, de musique, de presse en ligne ou encore des services d’intelligence artificielle, tels que Netflix, Deezer ou ChatGPT.

Des abonnements peu chers pour plus d'abonnés

Pour cause, leur marché est désormais arrivé à maturité. « Pendant près de 10 ans, les plateformes ont volontairement sous-facturé leurs abonnements pour conquérir le marché » , analyse le journaliste médias à TéléStar et Média+, Maxime Guény, auprès de RMC . Désormais, la logique a changé.

« La croissance des abonnés est plus lente et donc il y a une nécessité de gagner de l’argent et non pas de séduire » , précise-t-il. Conséquence pour les consommateurs : une facture qui s’envole. « Additionner trois ou quatre abonnements coûte désormais autant voire plus qu’un abonnement télé classique au câble d’il y a quelques années. »

Des offres plus nombreuses

Mais l’inflation n’est pas le seul facteur expliquant l’augmentation de ce budget. Exposés à la multiplication des offres, les foyers français sont, de fait, tentés de souscrire à toujours plus de services. Un homme interrogé par nos confrères affirme ainsi cumuler les abonnements sur des plateformes de cinéma, de musique et de divertissement. « Si je m’intéressais un peu plus à la musique je pourrais mettre jusqu’à 100 euros » , estime-t-il. À ces dépenses s’ajoute désormais Chat GPT. « Ça me coûte à peu près 20-25 euros par mois » , témoigne une étudiante. Elle avoue qu’en additionnant ces différentes offres, son budget atteint déjà 50 euros par mois.

Une facture appelée à s’alourdir encore dans les années à venir, assure Marcelo Martins, porte-parole de Spliiit, une plateforme de partage d'abonnement. « On est sur une augmentation de l’ordre de 10-15 % par an » , explique-t-il, en citant l’exemple de Netflix, qui a augmenté le prix de ses abonnements de 83 % en France en dix ans.

© Boursorama avec Newsgene

