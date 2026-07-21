Mondial 2026 : la bague collector offerte aux champions du monde espagnols va être commercialisée par la FIFA

La FIFA va commercialiser 1996 exemplaires de la bague collector remise aux champions du monde espagnols. (illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

Envie de vous offrir la bague collector offerte par la FIFA aux champions du monde espagnols après leur victoire face à l'Argentine en finale ? C'est possible puisque l'organisation, jamais à court d'idée lorsqu'il s'agit de rentabiliser son événement planétaire, va commercialiser ce bijou en édition très limitée, indique Capital. Seuls 1996 exemplaires seront disponibles pour le public, indique Le Parisien . Avec les 30 exemplaires distribués aux joueurs de la Roja et à son staff, il y aura donc 2026 bagues au total.

Paul Pogba avait offert une bague à ses coéquipiers en 2018

Offrir une bague aux vainqueurs des grandes compétitions sportives est une tradition aux Etats-Unis. Le trophée de la Coupe du monde est gravé sur l'un des côtés du bijou tandis que l'autre devait être personnalisé en fonction de « l’identité de l’équipe victorieuse » . « Chaque bague sera numérotée, réalisée sur mesure et livrée avec son certificat d’authenticité » , précise la FIFA.

Cette initiative n'est pas vraiment une première. En 2018, Paul Pogba avait en effet offert une bague à chacun de ses coéquipiers pour fêter la deuxième étoile obtenue en Russie. Les Espagnols devront de leur côté partager ce précieux souvenir avec 1996 personnes.