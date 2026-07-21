 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : la bague collector offerte aux champions du monde espagnols va être commercialisée par la FIFA
information fournie par Boursorama avec Newsgene 21/07/2026 à 12:43
Temps de lecture: 1 min

La FIFA va commercialiser 1996 exemplaires de la bague collector remise aux champions du monde espagnols. (illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

La FIFA va commercialiser 1996 exemplaires de la bague collector remise aux champions du monde espagnols. (illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

Les champions du monde espagnols ont eu droit à une bague collector après leur sacre aux Etats-Unis. La FIFA va commercialiser 1996 autres exemplaires de ce bijou.

Envie de vous offrir la bague collector offerte par la FIFA aux champions du monde espagnols après leur victoire face à l'Argentine en finale ? C'est possible puisque l'organisation, jamais à court d'idée lorsqu'il s'agit de rentabiliser son événement planétaire, va commercialiser ce bijou en édition très limitée, indique Capital. Seuls 1996 exemplaires seront disponibles pour le public, indique Le Parisien . Avec les 30 exemplaires distribués aux joueurs de la Roja et à son staff, il y aura donc 2026 bagues au total.

Paul Pogba avait offert une bague à ses coéquipiers en 2018

Offrir une bague aux vainqueurs des grandes compétitions sportives est une tradition aux Etats-Unis. Le trophée de la Coupe du monde est gravé sur l'un des côtés du bijou tandis que l'autre devait être personnalisé en fonction de « l’identité de l’équipe victorieuse » . « Chaque bague sera numérotée, réalisée sur mesure et livrée avec son certificat d’authenticité » , précise la FIFA.

Cette initiative n'est pas vraiment une première. En 2018, Paul Pogba avait en effet offert une bague à chacun de ses coéquipiers pour fêter la deuxième étoile obtenue en Russie. Les Espagnols devront de leur côté partager ce précieux souvenir avec 1996 personnes.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank