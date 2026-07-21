Apple Music augmente ses tarifs en France : voici les nouveaux prix de vos abonnements à la célèbre plateforme

Apple Music augmente ses prix en France. (illustration) (matcuz / Pixabay)

Lentement mais sûrement. Les prix des abonnements aux principales plateformes de streaming augmentent régulièrement. Cette fois-ci, c'est Apple Music qui a décidé de relever ses tarifs en France, rapporte Siècle Digital . L'abonnement est ainsi passé de 10,99 euros à 11,99 euros par mois et de 5,99 à 6,99 euros pour les étudiants. Cette hausse, la première depuis octobre 2022, est encore plus marquée pour l'offre familiale qui grimpe à 19,99 euros par mois, contre 16,99 auparavant, soit une augmentation de près de 18%.

Le coût des licences musicales en hausse

Comment le géant américain justifie-t-il une telle hausse ? En évoquant la hausse du coût des licences musicales, ce droit que les plateformes paient aux maisons de disques pour avoir le droit de diffuser les titres de leurs catalogues.

Pour les abonnés, cette hausse d'un euro par mois peut paraître dérisoire. Mais elle fait suite à une série d'augmentation chez certains concurrents comme Netflix, Spotify, Disney ou encore YouTube. A la fin du mois, l'impact peut donc se faire sentir dans le budget de ceux qui multiplient les abonnements à ce type de services. Il est peut-être temps pour eux d'arbitrer et de résilier certains abonnements qu'ils utilisent moins.