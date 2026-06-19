Mode durable: Pourquoi les vêtements recyclés peinent encore à convaincre

Le recyclage reste un phénomène marginal dans l’industrie de la mode. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Sensibles à l'écologie, les consommateurs achètent pourtant peu de vêtements recyclés. Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut s'intéresser à l'image du «recyclé» qui reste floue pour un grand nombre de personnes. Pourtant, ces produits possèdent d'incontestables atouts à même de séduire un large public.

Notre étude se penche sur les doutes de la clientèle et met en lumière des solutions pour promouvoir une industrie de la mode plus durable. Un chantier important pour compenser l'impact néfaste de la fast-fashion sur l'environnement.

Recycler ses vêtements, ou en acheter issus de matériaux recyclés, semble, à première vue, une solution évidente face aux dérives de la mode actuelle. L'industrie textile, tirée par la fast-fashion, produit toujours plus vite, moins cher, et au prix d'un impact environnemental considérable: émissions de dioxyde de carbone (CO2), consommation d'eau et accumulation de déchets.

Selon la Fondation Ellen-MacArthur, moins de 1% des textiles sont aujourd'hui recyclés en nouveaux vêtements, ce qui illustre l'ampleur du défi. Dans ce contexte, les vêtements recyclés apparaissent comme une alternative prometteuse. Mais leur adoption reste encore marginale. Pourquoi?

Dans la tête des consommateurs

Pour répondre à cette question, notre recherche s'appuie sur la théorie des représentations sociales. L'idée est simple: au-delà de nos opinions individuelles, nous partageons collectivement des images, des croyances et des associations d'idées qui influencent nos comportements. Dans le cas des vêtements recyclés, plusieurs éléments ressortent fortement. Les consommateurs comprennent globalement le principe: il s'agit de vêtements fabriqués à partir de matières ayant déjà eu une première vie. Ils associent aussi spontanément ces produits à l'écologie.

Mais une autre image s'impose tout autant, celle du plastique recyclé. Pour beaucoup de consommateurs, les vêtements recyclés sont avant tout des produits issus de bouteilles plastiques transformées en fibres textiles. Cette représentation, largement diffusée par les marques et les médias, est devenue centrale. Or, cette association est ambivalente. Si elle valorise l'innovation, elle suscite aussi des réticences.

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Entre bonnes intentions et inquiétudes persistantes

Les résultats de notre étude montrent que les consommateurs perçoivent les vêtements recyclés comme globalement bénéfiques pour l'environnement. Mais cette perception positive est fragilisée par plusieurs types de craintes.

D'abord, il y a des doutes sur la qualité: ces vêtements sont-ils aussi résistants et aussi confortables que des habits conventionnels? Ensuite, il y a des interrogations sur la santé, notamment liées à l'utilisation de matériaux recyclés comme le plastique. Enfin, il y une préoccupation de représentation sociale: porter du «recyclé» est-il perçu comme tendance ou au contraire comme un choix marginal?

Ces freins sont bien identifiés dans les analyses du secteur. Des cabinets comme McKinsey & Company soulignent que la perception de qualité reste un facteur décisif dans l'achat de vêtements durables.

Entre convictions et comportements, un grand écart

Un autre enseignement clé de notre recherche concerne le décalage entre les intentions et les pratiques. La majorité des consommateurs se disent préoccupés par l'environnement. Pourtant, ils continuent massivement à acheter des vêtements issus de la fast-fashion, voire de l'ultrafast-fashion.

Ce paradoxe, bien connu dans la littérature et chez les professionnels, s'explique par des arbitrages très concrets liés au prix, au style, à la disponibilité ou encore aux habitudes d'achat. Comme le souligne le cabinet de conseil Deloitte dans ses études sur la consommation responsable, les critères traditionnels (prix, qualité et image) restent dominants, même chez les consommateurs engagés.

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Une image floue qui entretient l'hésitation des consommateurs

Autrement dit l'argument écologique, à lui seul, ne suffit pas. Fait intéressant, notre analyse montre que les défauts souvent attribués aux vêtements recyclés (mauvaise qualité, manque de style et inconfort) ne font pas réellement l'unanimité, car ils ne sont pas au cœur des représentations partagées. Et leurs qualités potentielles (durabilité, éthique de production et aspect tendance) ne sont pas non plus clairement identifiées. Résultat: les vêtements recyclés souffrent moins d'une mauvaise image… que d'une image incomplète ou incertaine. Ce flou entretient l'hésitation des consommateurs.

Face à ce constat, un levier apparaît central: la communication. Les entreprises ont un rôle clé à jouer pour clarifier ce que sont réellement les vêtements recyclés, et surtout ce qu'ils ne sont pas. Plusieurs pistes concrètes émergent:

expliquer les procédés de recyclage de manière simple et transparente;

diversifier les imaginaires, en montrant que le recyclage ne se limite pas au plastique mais concerne aussi le coton et d'autres fibres naturelles;

rassurer sur la qualité et la sécurité, en s'appuyant sur des certifications;

mettre en scène les produits, en magasin et en ligne, pour valoriser leur esthétique et leur durabilité.

Ces recommandations rejoignent celles du site spécialisé Business of Fashion et du Forum économique mondial, qui insistent sur l'importance d'une pédagogie active pour accompagner la transition vers une mode circulaire.

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Vers une nouvelle norme de consommation

Au-delà du marketing, l'enjeu est plus large. Il s'agit de faire évoluer les représentations collectives pour que le recyclé ne soit plus perçu comme une option possible, mais comme une norme crédible et désirable. Autrement dit, passer d'un choix engagé, réservé à quelques consommateurs convaincus, à une pratique ordinaire, intégrée aux habitudes de consommation.

Cette transformation suppose une action coordonnée entre les marques, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la filière textile. Il revient aux entreprises de rendre ces produits visibles, désirables et compréhensibles. Les pouvoirs publics, de leur côté, peuvent soutenir la structuration de la filière via des politiques de collecte, des incitations ou des normes. Quant aux acteurs du recyclage, ils participent à rendre concrète cette économie circulaire en assurant le tri, la transformation et la réintroduction des matières dans de nouveaux vêtements.

Un levier économique pour les territoires

Car le développement du recyclage textile ne se limite pas à une question d'image. Il constitue aussi un levier économique et social. Une économie textile plus circulaire pourrait réduire significativement la pression sur les ressources naturelles tout en créant de nouvelles activités, notamment dans la collecte, le tri et le recyclage des fibres. Ces activités, souvent localisées, peuvent contribuer à la création d'emplois non délocalisables, à la revitalisation des centres-villes et au dynamisme des territoires.

Pour que cette transition prenne réellement de l'ampleur, un autre défi doit être relevé, celui de la confiance. Les consommateurs doivent non seulement comprendre ce qu'est un vêtement recyclé, mais aussi être convaincus de sa qualité, de sa sécurité et de sa valeur. Cela implique de rendre les processus de fabrication plus transparents, mais aussi de proposer des produits capables de rivaliser, en termes de style et de performance, avec les vêtements conventionnels.

En somme, les vêtements recyclés ne souffrent pas d'un manque d'intérêt… mais d'un manque de compréhension et de lisibilité. Et c'est sans doute là que se joue leur avenir : dans la capacité des acteurs à transformer une innovation technique en évidence culturelle.

Par Hanene Oueslati (Maître de conférences en Marketing, Université Bourgogne Europe), Patricia Niglis (MCF Sciences de gestion, Université Marie et Louis Pasteur) et Yohan Bernard (Maître de conférences en Sciences de gestion et du management, Université Marie et Louis Pasteur)

Cet article est issu du site The Conversation