Mettre la climatisation en voiture fait bondir la consommation de carburant : voici ce que ça vous coûte

La climatisation fait bondir la consommation de carburant, notamment en ville. (illustration) (VariousPhotography / Pixabay)

Difficile de ne pas mettre la climatisation en voiture lorsque le mercure grimpe. Malheureusement, son utilisation fait bondir la consommation de carburant, rapporte Capital .

« La climatisation, sollicite davantage le moteur et fait gonfler la consommation de carburant » , expliquait en août 2025 le directeur de l’Observatoire Cetelem dans une interview pour Le Parisien . Mais attention, la surconsommation liée à la climatisation dépend du trajet que vous réalisez. En ville, là où les arrêts sont fréquents, elle atteint 20 % en moyenne contre 6 % sur l'autoroute, selon les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Limiter l'écart entre la température intérieure et extérieure

Il existe des solutions pour réduire l'impact de la climatisation sur votre consommation de carburant. L'Ademe préconise de ne pas créer un écart supérieur à 5°C entre la température intérieure et extérieure. L'effort pour refroidir votre véhicule sera ainsi modéré.

Attention, il est important de rappeler que les effets de la climatisation ne se répercutent pas seulement sur votre facture à la pompe à essence. Son utilisation augmente également l'émission d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures.