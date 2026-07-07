Leasing social : voici la liste des voitures électriques éligibles à partir du 16 juillet

Le leasing social pour l'achat d'un véhicule électrique revient à partir du 16 juillet. (GoranH / Pixabay)

La troisième édition du leasing social débutera le 16 juillet 2026. Selon Le Parisien , 50 000 ménages aux revenus modestes pourront bénéficier d'une offre de location de véhicules électriques à moins de 200 € par mois, hors assurance, avec un quart des offres proposées à moins de 140 €.

Pour être éligible, il faudra notamment être majeur, utiliser son véhicule pour se rendre au travail avec un trajet de plus de 10 km, ou parcourir au moins 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle. Cette année, le dispositif est renforcé pour les véhicules dont la batterie et le moteur sont fabriqués en Europe.

18 modèles disponibles au leasing

Cette offre est financée par les certificats d'économie d'énergie (CEE), et pas directement par le budget de l'État. Il s'inscrit dans le plan d'électrification du gouvernement, qui prévoit également le développement des infrastructures de recharge sur le territoire. Selon Auto-Moto , 20 modèles sont proposés, répartis en trois tranches tarifaires :

Moins de 100 € par mois

Citroën ë-C3 : 94 €

Fiat Grande Panda électrique : 95 €

Opel Frontera Electric : 99 €

Entre 100 € et 149 € par mois

Citroën ë-C3 Aircross : 114 €

Renault Twingo : 130 €

Kia EV2 : 137 €

Hyundai Inster : 139 €

Nissan Micra électrique : 139 €

Renault R5 : 139 €

Opel Corsa Electric : 139 €

Peugeot e-208 : 149 €

Entre 150 € et 200 € par mois