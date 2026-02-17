 Aller au contenu principal
Les supermarchés vont-ils bientôt vendre 100 produits bons pour la santé à prix coûtant ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 17/02/2026 à 11:11
Temps de lecture: 1 min

Des associations appellent la grande distribution à vendre 100 produits bons pour la santé à prix coûtant. Illustration. (ElasticComputeFarm / Pixabay)

Manger sainement ne devrait être un luxe pour personne. Une trentaine d'associations appelle la grande distribution à vendre 100 produits bons pour la santé à prix coûtant afin de rendre une alimentation équilibrée accessible à tous.

Une trentaine d'associations appelle la grande distribution à vendre 100 produits essentiels et bons pour la santé à prix coûtant. Interrogée par Franceinfo ce mardi 17 février, Nadia Ziane directrice du département consommation de l’association Familles Rurales, a affirmé que cette mesure serait « peu impactante financièrement » pour les enseignes, qui pourront « se rattraper ailleurs » .

Quels produits ?

Fruits, légumes, pain, pâtes, poisson, farine, œufs... Les produits concernés sont recommandés par le Programme national nutrition santé (PNNS). Sur son site Internet , Familles Rurales indique que nourrir une famille de quatre personnes conformément à ces recommandations représente un budget de 1.314 euros mensuels pour un panier bio et 800 euros pour un panier en conventionnel.

« En renonçant à la diversité des produits et en isolant les moins chers, il en coûtera au minimum 539 euros. C’est 40 % des revenus mensuels d’un ménage au RSA et 19 % de ceux d’un ménage disposant de 2 SMIC » , écrit l'association, dénonçant une « mission impossible pour les plus de 11 millions de personnes en situation de précarité alimentaire » .

Une alimentation équilibrée accessible

Ces 32 associations, dont fait partie Familles Rurales, se battent ainsi pour que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation équilibrée. « D’autant que la grande distribution avait pris l’engagement en juin 2025, la main sur le cœur, de jouer son rôle dans la transition alimentaire » , a avancé Nadia Ziane au micro de Franceinfo .

L'association rappelle également qu'entre 2021 et 2023, les producteurs ont vendu leurs fruits et légumes pour un montant d'un peu plus de 12 milliards d’euros par an à la grande distribution. Les consommateurs les ont payés près de 23 milliards au détail, et sans transformation industrielle.

© Boursorama avec Newsgene

