Made in France : les Français sont fans des magasins d'usine

(Entrepôt accessible aux clients pendant les ventes et braderies de magasins d'usine - Crédit photo : Adobe Stock)

Se procurer un produit de qualité, made in France et à des prix attractifs est une opportunité à laquelle certains Français ne sont pas prêts à renoncer. Avec des braderies de magasins d'usines organisées chaque année, de grandes marques sont coutumières de ces ventes en direct qui valorisent leur savoir-faire et soignent le pouvoir d'achat des consommateurs. Voici quelques fleurons de notre industrie qui ouvrent leurs portes chaque année pour des ventes au grand public.

Que trouve-t-on dans un magasin d'usine?

Les marques dotées d'un magasin d'usine s'en servent de vitrine pour attirer en périphérie des villes une clientèle régulière ou de passage.

S'agissant des braderies de magasins d'usine, elles ont lieu 1 à 2 fois par an dans un hangar de stockage ou lieu de production et sont tenues par les salariés eux-mêmes qui savent parler de leurs produits (fabrication, entretien, conservation…). Ces opérations spéciales dans les magasins d'usine proposent des collections des années antérieures, des fins de séries dans un état impeccable ou avec un petit défaut signalé; ces ventes flash sont encore plus intéressantes que d'habitude, que cela soit en prix ou en quantité de marchandises disponibles à la vente.

Le saviez-vous? Les magasins d'usine ont vu le jour en France dans les années 30. Le premier a été ouvert à Troyes et était initialement réservé au personnel de l'entreprise (1). On a vu prospérer depuis plusieurs décennies ces grands centres de déstockage de grandes marques (Marques Avenue, Quai des Marques, MacArthurGlen, The Village …), à prix cassés qui réconcilient le porte-monnaie avec les articles à la mode assez onéreux.

Quelles économies attendre d'une braderie d'usine?

Un produit neuf d'un label tricolore peut paraître inaccessible surtout quand on gère un budget mensuel déjà serré. La vocation des ventes d'usine est de rendre possible l'achat d'articles de qualité, durables et reconnus, par des clients parfois plus modestes que la cible habituelle.

En effet, les prix pratiqués subissent une baisse située entre 30% et 70% (par exemple pour les vêtements des enfants) par rapport au tarif public en magasin, puisque la marge du revendeur ou les coûts de distribution sont neutralisés par ce canal de vente directe (2). Telle une solution anti-crise le concept de magasins d'usine est vu comme une aubaine pour celles et ceux qui sauront saisir ces rendez-vous exceptionnels donnés par les grandes marques.

Pensez-y! La remise complémentaire, appliquée lors d'une opération spéciale et cumulée aux prix pratiqués dans le magasin d'usine, vous garantit de réaliser une bonne affaire, si le produit correspond bien à vos besoins.

Quels sont les magasins d'usine et braderies les plus fréquentés?

Certains habitués font le choix d'attendre le rendez-annuel annuel de la braderie du magasin d'usine de leur marque préférée pour réaliser leurs emplettes et des achats malins à tout petits prix.

Magasins d'usine: quels fabricants de textile ouvrent leurs portes?

En se rendant sur les sites des marques qui fabriquent en France, il est possible de repérer les magasins d'usine qui communiquent officiellement pour écouler périodiquement leurs invendus.

BleuForêt: c'est en automne qu'il faut programmer une visite pour profiter de la vente d'usine annuelle de chaussettes fabriquées en France en coton peigné, laine Merinos, soie ou cachemire, pour hommes et femmes. Pour préparer votre shopping bon marché dans les Vosges (88), trouvez leur adresse ici.

c'est en automne qu'il faut programmer une visite pour profiter de la vente d'usine annuelle de chaussettes fabriquées en France en coton peigné, laine Merinos, soie ou cachemire, pour hommes et femmes. Pour préparer votre shopping bon marché dans les Vosges (88), trouvez leur adresse ici. Armor Lux: les braderies d'usine Armor Lux ont lieu en parallèle sur le site internet et au magasin de Quimper. Habituellement, les dates se situent fin novembre et début mai, donc que vous soyez un e-shopper ou un dénicheur des meilleures affaires à toucher ou à essayer en point de vente, tenez-vous prêt!

Quels sont les appareils culinaires recherchés dans les magasins d'usine?

Fortes de son savoir-faire français, certaines marques françaises à forte notoriété ont compris l'intérêt qu'elles avaient à vendre moins cher des articles de collections antérieures ou déclassés : limitation des pertes, fidélité des clients et ancrage local.

Staub: la grande braderie Staub au magasin d'usine (68) s'annonce prometteuse : des cocottes Staub, des couteaux et des ustensiles de cuisine. Elle s'étalera sur 3 jours du 21 au 24 novembre, pour le plus grand bonheur des passionnés de gastronomie et beaux contenants pour faire mijoter les aliments. Pendant cette opération, les remises pourront atteindre jusqu'à 60% du prix du marché. À titre d'exemple, il est notamment possible d'acquérir pour 99 euros une cocotte Staub, qui a une valeur marchande de 150 euros dans le commerce (3).

la grande braderie Staub au magasin d'usine (68) s'annonce prometteuse : des cocottes Staub, des couteaux et des ustensiles de cuisine. Elle s'étalera sur 3 jours du 21 au 24 novembre, pour le plus grand bonheur des passionnés de gastronomie et beaux contenants pour faire mijoter les aliments. Pendant cette opération, les remises pourront atteindre jusqu'à 60% du prix du marché. À titre d'exemple, il est notamment possible d'acquérir pour 99 euros une cocotte Staub, qui a une valeur marchande de 150 euros dans le commerce (3). Seb: dans sa boutique d'usine de Côte-d'Or (21), la marque Seb propose des références avec des remises allant jusqu'à -30% toute l'année dans plusieurs univers de la cuisine : moules, auto-cuiseurs, poêles et casseroles, entretien des sols etc. De quoi devenir un chef ou une fée du logis en dépensant moins !

À noter : les conditions d'achat spécifiques des collections arrêtées peuvent faire l'objet d'un affichage: «ni repris, ni échangé».

Quelles marques françaises de mobilier organisent des ventes à l'usine?

Les braderies et magasins d'usine concernent également l'équipement de la maison puisque le déstockage de grosses pièces est un impératif pour les fabricants devant retrouver de la surface libre dans leurs entrepôts.

Fermob: pour embellir et égayer votre jardin, le magasin d'usine Fermob (01) permet de se procurer du mobilier extérieur tendance et à des prix très doux. Pour vous équiper avec des articles toujours charmants, parfois dépareillés ou disponibles dans un coloris original, le magasin d'usine Fermob ouvre ses portes le mercredi et le samedi.

pour embellir et égayer votre jardin, le magasin d'usine Fermob (01) permet de se procurer du mobilier extérieur tendance et à des prix très doux. Pour vous équiper avec des articles toujours charmants, parfois dépareillés ou disponibles dans un coloris original, le magasin d'usine Fermob ouvre ses portes le mercredi et le samedi. Grosfillex: des meubles, des ensembles de jardin avec transat et abri extérieur, des bacs à fleurs et divers revêtements muraux sont disponibles à la vente dans le magasin d'usine de Grosfillex (01). Pensez à bloquer dans votre agenda les dates de ses deux braderies annuelles (printemps et automne) où des articles sont commercialisés à partir de 2 euros.

A savoir Quel est le budget des Français pour les achats en magasins d'usine ou Outlets? Le panier d'achat moyen dans ces outlets s'élève à 130 euros et la part consacrée à l'habillement (qui s'est hissée longtemps à 75% des enseignes implantées) tend à diminuer au profit d'autres univers porteurs tels que: maison, sport, divertissements et offre de restauration (4).

Les ventes directes à l'usine tissent un lien entre lien fort entre les marques nationales et le consommateur. En les aidant à écouler leurs stocks, les clients apprécient la qualité de marchandise achetée à moindre prix et en font naturellement la promotion autour d'eux. Cette démarche fait partie des nouveaux modes de consommation que les Français adoptent pour maîtriser leur budget et soutenir le Made in France.

À lire aussi:

Comment s'habillent les étudiantes: à l'université, s'émanciper du regard des autres?

Louer son téléphone au lieu de l'acheter, est-ce rentable?

Dior, Chanel, Louis Vuitton: cette boutique près de Paris vend du luxe de seconde main et casse les prix

(1) https://lemagdelaconso.ouest-france.fr/dossier-470-magasins-usine-bonnes-affaires.html

(2) https://www.tf1info.fr/conso/video-tf1-pouvoir-d-achat-le-boom-des-braderies-de-magasins-d-usine-2253054.html

(3) https://www.tf1info.fr/conso/video-tres-contente-d-avoir-trouve-ma-cocotte-a-ce-prix-la-ces-francais-qui-se-ruent-sur-les-braderies-d-usine-2327157.html

(4) https://fr.fashionnetwork.com/news/Outlets-un-modele-qui-se-demarque-en-france-mais-dont-l-essor-devrait-ralentir,1567374.html