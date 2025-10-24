 Aller au contenu principal
Louer un camping-car à plusieurs pour 289 euros par mois : le concept qui monte en France
information fournie par Boursorama avec Newsgene 24/10/2025 à 15:07
Temps de lecture: 1 min

Des sociétés proposent de louer à plusieurs des camping-cars à l'année. (illustration) (schlappohr / Pixabay)

Louer à plusieurs un camping-car à l'année : le concept commence à se développer en France. « Camping quart » propose ainsi une location à quatre avec 7 semaines par an pour chaque locataire, moyennant 289 euros par mois.

Vous rêvez de vacances en camping-car mais n'avez pas les moyens d'investir dans un tel véhicule ? La location partagée est faite pour vous. Le concept commence à se développer en France. Il consiste à se partager à plusieurs la location longue durée d'un camping-car, rapporte Le Courrier de l'Ouest .

Louer un camping-car à plusieurs pour diminuer le coût

« Camping quart », propriété du groupe Libertium, propose ainsi de louer à quatre un véhicule de moins de deux ans tout équipé (porte-vélos, panneaux solaires, store banne et télé). Chaque locataire dispose de 14 semaines au total durant deux ans (7 semaines par an), moyennant 289 euros par mois pendant les 24 mois.

La société prend en charge l’hivernage, l’assistance, l’assurance et l’entretien. « Vous bénéficiez de 7 semaines de camping-car, là où vous payeriez quasiment la même somme pour 15 jours l’été » , assure la société sur son site . Les locataires sont autorisés à voyager en France bien sûr mais également dans 50 pays étrangers.

