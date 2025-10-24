Les meilleurs bons plans concerts gratuits et pas chers à ne pas manquer près de chez vous

La scène musicale française regorge d’opportunités méconnues pour assister à des concerts gratuits ou à tarif réduit. ( crédit photo : Getty Images )

Les concerts secrets de Sofar Sounds mettent en lumière les talents de demain

Tout commence à Londres en 2009 lorsque le fondateur de Sofar Sounds invite un petit groupe d’amis dans un appartement pour un concert intimiste. Aujourd’hui, le concept se décline dans plus de 400 villes à travers le monde dont Paris, Lille et Nantes. Seuls la date et le quartier sont connus à l’avance. Le lieu est communiqué le jour J. Il peut s’agir d’une galerie d’art, un rooftop , un coffee shop , un musée, un appartement, une chapelle ou encore un atelier. Ces soirées constituent de vrais tremplins pour des artistes en devenir. Trois talents émergents se succèdent sur scène. Le public n’excède pas quelques dizaines de personnes. Tous les éléments sont réunis pour offrir une expérience musicale unique, à un prix raisonnable: 19 euros le billet, 14 euros en tarif réduit.

Donnez un peu de votre temps et assistez gratuitement à un concert

Le projet solidaire Ibis RockCorps encourage les jeunes à s’engager dans la vie citoyenne. Les bénévoles consacrent 4 heures au projet citoyen de leur choix. En échange, ils assistent gratuitement au concert organisé par RockCorps France. L’édition 2025 s’est déroulée du 23 avril au 9 juillet dans 14 grandes villes françaises et leur périphérie. Elle a rassemblé 15.000 bénévoles autour de 206 projets citoyens portés par 127 associations. Le concert a réuni les Black Eyed Peas, Adèle Castillon, Guy2Bezbar, DJ Bens, Cut Killer et Karima Charni à l’Accor Arena.

Tous les festivals de musique, petits et grands, font appel à des bénévoles pour accueillir et renseigner le public. En échange, vous pouvez assister aux concerts de vos artistes préférés.

Les conservatoires et écoles de musique vous ouvrent leurs portes

Les élèves musiciens donnent régulièrement des représentations gratuites. Pour cela, rendez-vous dans les conservatoires à rayonnement régional et départemental partout en France. Il est parfois possible d’assister aux répétitions des musiciens à l’opéra. À Paris, la musique est une véritable vocation pour Radio France. L’institution organise des concerts de tous genres à la Maison de la Radio ou hors les murs. Elle accueille quatre formations prestigieuses: l’ Orchestre national de France , l’ Orchestre philharmonique , le Chœur et la Maîtrise de Radio France .

Festivals, scènes ouvertes, cafés-concerts: la musique est accessible à tous

La Fête de la musique est le rendez-vous incontournable des mélomanes avec des prestations gratuites pour tous les goûts. Certains festivals en plein air sont en accès libre. Ils sont généralement subventionnés par les collectivités locales. Pour être informé de ces événements, vous pouvez suivre les comptes de votre commune, du département ou de la région sur les réseaux sociaux, ou vous abonner à leur newsletter.

Tout au long de l’année, de nombreux bars et cafés en entrée libre proposent une programmation musicale éclectique. Renseignez-vous également auprès des associations et centres culturels. L’association Jeunes Talents a pour mission de mettre en lumière de jeunes musiciens en début de carrière, et de permettre l’accès de tous à la musique classique. Elle organise chaque année près de 200 concerts en Île-de-France. La moitié est gratuite. Enfin, des artistes se produisent régulièrement dans les magasins Fnac (partenaire The Corner *) pour assurer la promotion de leur nouvel album. C’est une occasion unique d’assister à un concert en petit comité.

Partez à la chasse aux bons plans sur Internet

Les opportunités de dénicher des concerts gratuits ou à petits prix sur Internet ne manquent pas. Rendez-vous dans la rubrique «Invitations» du site Billet Réduc pour découvrir des spectacles accessibles partout en France. BilletGratuit.com sélectionne les meilleures offres pour profiter d’entrées libres et de tarifs imbattables. Les Franciliens peuvent également consulter le site Lylo .

Ces artistes ayant participé à des concerts secrets Certains chanteurs se sont produits lors de concerts secrets à leurs débuts. Avant de devenir une star planétaire, Billie Eilish a chanté lors d’une soirée «Sofar Sounds» organisée à Los Angeles en 2016. Les concerts intimistes constituent également un moyen pour un artiste de communier avec son public et d’offrir une prestation intimiste à ses fans les plus fidèles. En décembre 2022, la chanteuse Pomme a donné deux concerts secrets aux Bouffes du Nord en amont de sa tournée «Consolation».

