Chanel, Dior, Prada… la location de tenues de luxe séduit pour les grandes occasions

Mariage, gala, soirée privée… La location de tenues de luxe de cérémonie s'impose comme une alternative chic, responsable et économique. De Studio Paillette à 1robepour1soir en passant par Prête, ces plateformes premium proposent des robes de créateurs et pièces couture avec livraison, pressing et retours inclus. Une nouvelle façon d'accéder aux plus grandes marques sans achat définitif, pour briller lors des plus beaux événements sans vous ruiner.

Ce site démocratise la location de luxe comme une alternative chic et raisonnée

1robepour1soir promet la location de pièces de luxe à prix modique en recensant de grandes marques sur sa plateforme. On peut par exemple louer pendant 4 jours la robe Drussila de chez Azzaro à 490 euros . Cette dernière est vendue 7.200 euros en boutique. Outre les robes de soirée et autres smokings, le site propose de multiples accessoires de luxe ainsi que des manteaux, vestes et autres tops (chemisier, t-shirt…). 1robepour1soir offre également une formule d'abonnement à 129 euros par mois sans engagement. Elle permet de vous constituer une box de 4 pièces de vêtement différentes à recevoir tous les mois. Une fois portés, les vêtements sont à retourner à la plateforme. Elle se charge des frais de pressing. Il est également possible d'ajouter gratuitement une seconde taille à sa commande en cas de doute. Adopter une manière élégante de soigner son style au quotidien permet de rester raffiné sans surcharger sa garde-robe, ni compromettre son budget.

Prête s'impose comme la référence de la location haut de gamme en Île-de-France

Pour louer des vêtements haut de gamme pour une grande occasion, la plateforme Prête est la mieux positionnée si vous vivez en région parisienne. Le site regorge d'ensembles, de combinaisons, de robes ou encore de pantalons de grandes maisons de couture. Il vous permet aussi d'accéder à un showroom pour essayer vos tenues coups de cœur, avant de les louer, en prenant rendez-vous. La durée de location ne peut excéder dix jours consécutifs. Prête vous reçoit en boutique en cas de besoin particulier concernant la taille ou la coupe du vêtement choisi. Le site est une invitation à une consommation vestimentaire plus raisonnée rompant avec les logiques de la fast fashion.

Le site Les Prêteuses permet de louer des vêtements de marque à prix réduit

Les Prêteuses proposent à la location des vêtements de marque pendant une période de 8 jours. Il faut ensuite s'acquitter de la somme de 30 euros par jour supplémentaire de location. On y trouve toute sorte de vêtements, des chaussures et autres accessoires de mode. La plateforme se distingue des autres sites par un onglet «prix mini», afin de garantir au consommateur des prix intéressants. La Black Dress de Saint Laurent, vendue plusieurs milliers d'euros en boutique, est ainsi louable à 185 euros par jour. Les Prêteuses permettent aussi de désencombrer son dressing en louant d'autres tenues occasionnelles, comme vos vêtements de ski par exemple.

Studio Paillette séduit avec une garde-robe audacieuse à prix maîtrisés

Si vous avez toujours rêvé de vous habiller comme un modèle de la Fashion Week, le site Studio Paillette est fait pour vous. La plateforme propose tous les mois une sélection de vêtements de créateurs à louer, envoyés directement chez vous. Les prix y sont très abordables: par exemple, comptez 40 euros par mois pour la location d'une doudoune sans manches argentée de la marque scandinave Dawn & Dare. Studio Paillette offre la livraison et le retour pour toutes les commandes, en France et dans plusieurs pays européens, via Mondial Relay. Les vêtements sont livrés dans une pochette réutilisable servant aussi pour le retour. Le nettoyage des articles est pris en charge par Studio Paillette. L'expérience est simplifiée et vous permet d'afficher un style unique et iconoclaste sans vous ruiner.

Les dépôts-ventes bousculent les codes du shopping chic de seconde main Pour faire de très bonnes affaires lors de l'achat de vos vêtements, l'idéal est de vous rendre dans un dépôt-vente. Les produits présentés dans ces magasins sont majoritairement d'occasion. Ils ont déjà été portés, mais ils sont sélectionnés pour leur bon état. Ce sont des produits de marque, voire de luxe. Le montant du rabais varie en fonction de l'état du produit, de sa marque, de sa rareté, mais également de sa demande sur le marché. Il est donc judicieux d'anticiper les tendances pour acquérir à moindre coût les pièces vestimentaires les plus recherchées du moment.

