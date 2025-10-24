Cigarette électronique : vers une interdiction de la vente en ligne des produits de vapotage ?

Les amateurs de e-cigarette risquent de perdre un canal d'achat majeur. En cause, l'article 23 du projet de loi de finances 2026 qui prévoit d'assimiler les produits de vapotage aux produits du tabac. Une mesure qui entraînerait l'interdiction de leur commercialisation sur Internet, à l'instar des cigarettes traditionnelles, note RMC Conso .

Pour les acteurs du secteur, le manque à gagner serait important. Selon la Fivape, organisation représentant la filière, le commerce en ligne génère entre 25 et 30 % du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Des enseignes comme Le Petit Vapoteur, Class'Clope ou Vapostore, seraient ainsi menacées.

Vers une taxation des produits de vapotage ?

La Fivape a lancé une pétition contre cette mesure. « Nous demandons le retrait des produits du vapotage du champ de l'article 23 du projet de loi de finances 2026. Le e-commerce n’est pas qu’un canal de vente : c’est un espace d’information, de tutoriels, d’avis clients, de services après-vente et de données utiles à l’innovation » , indique l'organisation.

Interdire le e-commerce reviendrait à « couper l'accès au vapotage pour des centaines de milliers de Français » et « liquiderait des entreprises de e-commerce innovantes » . Avec 3 500 points de vente et 20 000 emplois, la filière indépendante redoute sa disparition. D'autant que le Budget 2026 prévoit également de taxer les produits de vapotage ce qui provoquerait une flambée des prix pour les consommateurs. Chaque flacon d'e-liquide coûterait entre 30 et 50 centimes supplémentaires.