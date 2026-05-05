Louer le matériel de bricolage, la solution pour s'équiper pas cher et éviter de s'encombrer

La location de matériel de bricolage est une solution adaptée pour les particuliers. (illustration) (Jackmac34 / Pixabay)

Vous avez décidé de bricoler pour faire baisser la facture de vos travaux ? Encore faut-il avoir le matériel nécessaire pour votre chantier. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux options : acheter ou louer. Dans la matinale de TF1 , Léa Kebdani livre quelques conseils pour faire le bon choix.

La location, idéale pour les outils onéreux et encombrants

La location, de plus en plus fréquente en France, est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit d'outils onéreux, parfois encombrant, et qui ne vous serviront peut-être plus jamais. La journaliste prend l'exemple d'une bétonnière qui peut coûter entre 200 et 300 euros alors que sa location coûte une trentaine d'euros par jour et évite d'avoir à vider le garage pour la ranger pendant des années. En revanche, il vaut mieux acheter les outils qui servent fréquemment, comme une perceuse.

Si vous optez pour la location, il est recommandé de comparer les prix auprès des grands magasins de bricolage. Mais Léa Kebdani vous conseille avant de faire un tour sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui propose un outil malin pour louer, ou même vous faire prêter gratuitement des outils, notamment auprès d'associations. Il s'agit d'un moteur de recherche. Vous renseignez l'outil que vous cherchez ainsi que votre adresse et l'outil vous indique où vous pouvez le trouver près de chez vous.