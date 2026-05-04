Le prix du gaz n'a pas fini de grimper : il pourrait augmenter de 53 % d'ici 2030

Le prix du gaz pourrait augmenter de plus de 50 % d'ici 2030. (illustration) (Magnascan / Pixabay)

Le prix repère du gaz a augmenté de 15,4 % le 1er mai, ce qui va se traduire par une hausse équivalente pour 7,5 millions de ménages. Mais en marge des variations liées aux prix des marchés, les factures pourraient aussi bientôt flamber en raison des coûts d’entretien du réseau, rapporte RMC Conso . Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) anticipe une hausse de 53 % d’ici 2030.

Une hausse implacable

Il s’agit là d’un effet purement structurel. En effet, les travaux d'entretien ne sont pas prévus pour coûter plus cher à GRDF ces prochaines années. En revanche, le nombre d’abonnés au gaz, qui est déjà passé de 11,17 millions de foyers en 2021 à 10,5 millions de foyers aujourd’hui, devrait continuer de chuter.

En conséquence, le coût des travaux d’entretien du réseau va progressivement être répercuté sur un nombre de plus en plus faible d’abonnés, ce qui va mécaniquement augmenter les factures. À tel point d’ailleurs que ces coûts d’entretien pourraient représenter d’ici 2030 l’essentiel de la facture à payer pour les consommateurs.

Un piège pour de nombreux ménages modestes

Le Beuc, qui regroupe plusieurs associations de consommateurs européennes parmi lesquelles le CLCV et Que Choisir Ensemble, veut alerter sur ce qui est qualifié de « bombe à retardement sur les factures de gaz » . Elle pourrait piéger de nombreux ménages qui sont dans l’impossibilité de sortir du gaz, alors que cette énergie représente déjà aujourd’hui 16 % de leur budget en moyenne.

À ce titre, le Beuc souhaite que les pouvoirs publics agissent « pour garantir une transition énergétique juste et accessible, qui donnera véritablement aux ménages les moyens de sortir efficacement du gaz » . Le gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer un vaste plan en ce sens.