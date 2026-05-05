Des Grand Frais pour remplacer des Gifi : dans quelles villes vont ouvrir les premiers magasins ?

Une vingtaine de nouveaux magasins Grand Frais vont ouvrir à partir de début 2027. (illustration) (ElasticComputeFarm / Pixabay )

On en sait un peu plus sur les prochaines ouvertures de magasins Grand Frais. La célèbre enseigne alimentaire a en effet racheté une vingtaine de points de vente Gifi, société qui est de son côté en grande difficulté financière, pour renforcer encore son implantation en France. Dans un communiqué relayé par Actu.fr , elle indique ainsi que 25 Grand Frais vont ouvrir prochainement, et non 32 contrairement à un premier chiffre avancé dans les médias. Mais elle ne livre que les six premières villes concernées. Il s'agit de Grasse (Alpes-Maritimes), Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), Sainte-Marguerite (Vosges), Le Pont-de-Beauvoisin (Isère), Saint-Parres-aux-Tertres (Aube) et Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne).

Les premières ouvertures début 2027

Mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant de profiter de ces nouveaux magasins. Le groupe va en effet entreprendre d'importants travaux pour transformer les anciens Gifi en Grand Frais. Les premières ouvertures sont prévues au cours du premier trimestre 2027. La direction a assuré qu'un poste sera proposé à tous les anciens salariés Gifi. Pour ceux qui ne seront pas intéressés, « les mesures d’accompagnement prévues par la réglementation seront mises en œuvre » , est-il précisé dans le communiqué.

Avec cette opération XXL, Grand Frais accélère donc encore son développement, boosté par son succès auprès des consommateurs. Son nom revient en effet régulièrement parmi les enseignes préférées des Français.