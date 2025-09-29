Lidl lance une nouvelle tablette de chocolat fourrée à la barbe à papa qui fait fureur sur TikTok

Lidl a lancé jeudi 25 septembre une tablette de chocolat « Angel Hair ». (illustration) (127071 / Pixabay)

Le produit fait sensation sur TikTok et débarque maintenant dans les rayons de Lidl. L'enseigne a lancé, le 25 septembre 2025, une tablette de chocolat baptisée « Angel Hair » . Il s'agit d'un chocolat fourré à la barbe à papa, rapporte RMC Conso . Lidl réitère ainsi une formule marketing qui a fait ses preuves avec le fameux chocolat « Dubaï » : s'approprier une tendance des réseaux sociaux.

C'est à partir de mai 2025 que des vidéos ont commencé à être publiées sur TikTok. De nombreux utilisateurs y dégustaient en direct des tablettes « Angel Hair » qui cachent une garniture ressemblant à de la barbe à papa. Il s'agirait en réalité de la « Pismaniye », une confiserie turque dont la texture, filandreuse et fondante, est similaire à celle de la barbe à papa de fête foraine, explique RMC Conso .

Un prix cassé par Lidl

Cette recette a été développée par Tucho, qui commercialise également du chocolat « Dubaï style », fourré à la pistache ou à la noisette. Le tarif de la tablette de 185 g s'élève à 21 euros sur le site de la marque . Lidl a fixé le prix de sa tablette de 150 grammes à seulement 4,99 euros. Trois produits différents sont disponibles. La barbe à papa et la crème de pistache sont associées soit à du chocolat blanc, soit à du chocolat au lait, soit à du chocolat rose.

Comme pour le chocolat Dubaï, mieux vaut ne pas tarder pour le goûter : ces tablettes hypercaloriques risquent de partir très vite.