Les végétariens ont‑ils vraiment moins de chance de vivre centenaires que les mangeurs de viande?

Les bienfaits des régimes à base de végétaux ne sont toujours pas remis en question, mais les besoins alimentaires évoluent au fil de l’existence, et il faut en avoir conscience. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Selon une étude publiée en début d'année, les personnes s'abstenant de manger de la viande pourraient être moins susceptibles d'atteindre l'âge de 100 ans que celles qui en consomment. Toutefois, avant de remettre en question votre régime végétalien ou végétarien, sachez que ces travaux appellent une analyse plus nuancée.

Des travaux de recherche publiés en début d'année ont révélé que des individus suivant un régime excluant la viande avaient une moindre probabilité de vivre centenaires les ceux qui en consommaient. Cette conclusion a été tirée à partir de l'analyse de données collectées durant le suivi, jusqu'en 2018, de plus de 5.000 adultes chinois âgés de 80 ans et plus. Tous avaient participé à l'Enquête longitudinale chinoise sur la longévité en bonne santé («Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey»), une étude représentative, menée à l'échelle nationale et débutée en 1998.

De prime abord, ce résultat semble contredire ceux produits par les recherches menées durant des des décennies, qui démontrent que les régimes à base de plantes sont bénéfiques pour la santé. Les régimes végétariens, par exemple, ont été systématiquement associés à des risques moindres de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et d'obésité. Ces vertus découlent en partie d'un apport plus élevé en fibres et d'une consommation réduite de graisses saturées.

Dès lors, comment expliquer ce paradoxe? Avant de tirer des conclusions définitives, plusieurs facteurs déterminants doivent être pris en considération.

Les besoins de l'organisme évoluent avec l'âge

Cette nouvelle étude s'est concentrée sur des adultes de 80 ans et plus, dont les besoins nutritionnels diffèrent sensiblement de ceux des individus plus jeunes. En effet, à mesure que nous vieillissons, des modifications physiologiques altèrent à la fois nos apports alimentaires et nos besoins en nutriments.

Notre dépense énergétique diminue, et dans le même temps, notre masse musculaire, notre densité osseuse et notre appétit déclinent elles aussi souvent. Ces changements accroissent le risque de malnutrition et de fragilité.

À l'inverse, la majeure partie des preuves relatives aux bienfaits des régimes excluant la viande provient d'études menées sur des adultes jeunes, plutôt que sur des populations âgées et fragiles.

Certaines recherches suggèraient déjà que les non-consommateurs de viande les plus âgés font face à un risque plus élevé de fractures, en raison d'apports moindres en calcium et en protéines.

En fin de vie, les priorités nutritionnelles changent. Il ne s'agit plus de se focaliser sur la prévention des pathologies chroniques à long terme, mais plutôt sur le maintien de la masse musculaire et la prévention de la perte de poids. Il s'agit de s'assurer que chaque bouchée avalée soit riche en nutriments.

Les conclusions de l'étude pourraient donc avant tout refléter les conséquences de ces défis nutritionnels propres au grand âge, plutôt qu'un problème intrinsèquement lié aux régimes à base de végétaux.

Il est en outre crucial de souligner que ces résultats ne contredisent en rien le fait que de tels régimes ont des bénéfices sanitaires pour les adultes plus jeunes et en meilleure santé.

À lire aussi | Passé 50 ans, quelle alimentation privilégier pour préserver et protéger ses muscles?

Le paradoxe de l'obésité

Un point fondamental de ces travaux mérite également d'être souligné: la probabilité moindre d'atteindre 100 ans chez les non-consommateurs de viande n'a été observée que chez les participants présentant une insuffisance pondérale. Aucune association de ce type n'a été relevée chez les adultes âgés de poids normal.

Or, on sait déjà qu'au grand âge, l'insuffisance pondérale est fortement corrélée à une augmentation du risque de fragilité et de mortalité. Le poids corporel semble donc être un facteur clé pour expliquer ces résultats.

Il convient également de rappeler qu'il s'agit d'une étude observationnelle, ce qui signifie qu'elle met en évidence des associations plutôt que des rapports de cause à effet. Dans ce type d'études, la concomitance de deux phénomènes n'implique pas nécessairement que l'un engendre l'autre.

Ces observations s'alignent par ailleurs avec ce que l'on nomme le «paradoxe de l'obésité»: au cours du vieillissement, présenter un poids corporel légèrement plus élevé est souvent lié à une meilleure survie tardive.

À ce sujet, il faut noter que la diminution de la probabilité de devenir centenaire n'était pas manifeste chez les non-consommateurs de viande dont l'alimentation incluait du poisson, des produits laitiers ou des œufs. Or, ces produits fournissent des nutriments essentiels au maintien de la santé musculaire et osseuse, notamment des protéines de haute qualité, de la vitamine B12, du calcium et de la vitamine D.

Les adultes âgés qui avaient suivi ces régimes étaient tout aussi susceptibles de vivre jusqu'à 100 ans que les consommateurs de viande. Les chercheurs suggèrent que l'inclusion de quantités modestes d'aliments d'origine animale pourrait aider à prévenir la dénutrition et la perte de masse musculaire maigre chez les personnes très âgées, par comparaison avec les régimes strictement végétaux.

À lire aussi | Comment bien prendre soin de ses os

Ce que ces travaux impliquent pour un vieillissement en bonne santé

Plutôt que de chercher à déterminer si un régime est universellement supérieur à un autre, le message clé à retenir est que la nutrition doit être adaptée à chaque stade de la vie. Nos besoins énergétiques déclinent avec l'âge (en raison de la baisse de la dépense énergétique au repos), mais certains de nos besoins en nutriments augmentent.

Les adultes âgés doivent continuer à veiller à se procurer des apports adéquats en protéines, vitamine B12, calcium et vitamine D, tout particulièrement pour préserver la masse musculaire et prévenir la fragilité. Durant le grand âge, la prévention de la malnutrition et de la perte de poids devient souvent prioritaire sur la prévention des maladies chroniques qui risqueraient de survenir sur le long terme.

Dans un tel contexte, les régimes à base de plantes demeurent également des choix sains, mais qui peuvent exiger de mettre en place une planification rigoureuse et, dans certains cas, une complémentation alimentaire pour garantir l'adéquation nutritionnelle, particulièrement chez les plus âgés.

En définitive, nos besoins nutritionnels à 90 ans peuvent être radicalement différents de ceux que nous avions à 50 ans. Les conseils diététiques se doivent de refléter ces évolutions tout au long de l'existence. Ce qui est optimal pour vous aujourd'hui pourrait nécessiter des ajustements avec le temps. Et c'est parfaitement normal.

Par Chloe Casey (Lecturer in Nutrition and Behaviour, Bournemouth University)

Cet article est issu du site The Conversation