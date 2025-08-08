Les titres restaurants peuvent-ils être utilisés pendant les vacances ?

Peut-on utiliser ses tickets restaurant en vacances ? ( Crédits photo: © OceanProd - stock.adobe.com)

Vous êtes en vacances, et vous vous demandez si vous pouvez continuer à utiliser vos titres restaurant ? Bonne nouvelle : en principe, rien n'interdit l'utilisation des tickets resto pendant vos congés payés.

Permettant de régler un repas dans la limite de 25 euros par jour, les titres restaurants bénéficient à plusieurs millions de salariés en France. Leur utilisation est néanmoins encadrée, tant en terme de montant que de lieu et de jour d'usage. Pour autant, rien n'interdit leur utilisation pendant les vacances par les salariés en congés payés. Zoom sur cette possibilité qui devrait bientôt être inscrite dans le marbre par le gouvernement.

Un usage possible de ses tickets resto pendant les vacances

Par principe, les chèques déjeuner ne sont obtenus que lors des périodes de travail effectives. "Les salariés, ainsi que les stagiaires, apprentis, intérimaires, ou encore les représentants du personnel peuvent en bénéficier, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, tant que l'horaire de travail est entrecoupé d'une pause repas" explique à ce propos le ministère de l'Economie.

A contrario, les personnes dont les horaires de travail n'incluent pas la pause repas du midi, étant en arrêt maladie, ayant déclaré un accident du travail ou ayant posé des congés payés n'accumulent pas de nouveaux titres restaurant au cours de ces périodes. Pour autant, les plus de 5,5 millions d'employés qui bénéficient de titres restaurant et en ont cumulé peuvent librement les utiliser, que ce soit sur leurs jours de travail ou sur leurs congés payés.

"L'objectif premier du titre-restaurant est de financer la pause déjeuner au travail" résume Edenred au site Actu.fr. Pour autant, "rien n'interdit une utilisation en dehors de ces périodes" ajoute ce spécialiste du secteur des tickets restaurant. Il est donc tout à fait possible d'utiliser ses titres restaurants pour régler l'addition dans un restaurant pendant ses vacances ou pour faire des courses alimentaires dans un supermarché.

Des conditions d'utilisation tenant au lieu et au jour d'utilisation des tickets resto

L'utilisation des titres restaurants pendant les vacances est soumise aux mêmes conditions que lors des périodes de travail. En congés payés, les salariés qui veulent payer avec un ticket resto doivent donc se plier aux conditions relatives au lieu et au jour d'utilisation. En effet, à moins de travailler le dimanche et les jours fériés, les salariés ne peuvent pas utiliser leurs titres restaurants sur ces jours-là. Impossible donc pour eux d'utiliser un titre restaurant en vacances un dimanche ou un jour férié.

Par ailleurs, les tickets-restaurants "ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes" précise l'article R3262-9 du Code du travail, sauf pour les employés étant amenés à voyager régulièrement et sur de longues distances. Une condition très restrictive qui peut empêcher de se servir de ses titres restaurants pendant ses vacances, mais qui n'est néanmoins généralement pas appliquée pour les titres dématérialisés.

Afin de rendre possible l'utilisation des tickets resto dans l'ensemble de la France, sans condition tenant au lieu d'exercice, le gouvernement a d'ailleurs inclut cette mesure au sein de son projet de réforme des tickets-restaurants présenté à la fin du mois de juin dernier.

Avant la fin d'année 2026, il devrait être débattu et permettre aux bénéficiaires des tickets resto de les utiliser plus facilement, sur leurs horaires de travail ou en-dehors, et partout en France.

Bon à savoir : en vacances ou non, le plafond journalier de 25 euros continue s'appliquer à l'ensemble des titres restaurants.