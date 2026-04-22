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Les tickets resto bientôt utilisables le dimanche et dans les supermarchés ?
information fournie par BoursoBank Clients 22/04/2026 à 08:30

Les règles d'utilisation des titres-restaurant pourraient bientôt évoluer. Le gouvernement envisage d'autoriser leur usage le dimanche ainsi que dans les supermarchés, dans un contexte de pouvoir d'achat contraint. Une mesure favorable aux consommateurs, mais contestée par les restaurateurs, qui redoutent un détournement de leur vocation initiale.

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