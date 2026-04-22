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Les tickets resto bientôt utilisables le dimanche et dans les supermarchés ?
information fournie par BoursoBank Clients•22/04/2026 à 08:30
Les règles d'utilisation des titres-restaurant pourraient bientôt évoluer. Le gouvernement envisage d'autoriser leur usage le dimanche ainsi que dans les supermarchés, dans un contexte de pouvoir d'achat contraint. Une mesure favorable aux consommateurs, mais contestée par les restaurateurs, qui redoutent un détournement de leur vocation initiale.
information fournie par The Conversation•22.04.2026•08:30•
Le portefeuille européen d'identité numérique, ou PEIN, doit faciliter les démarches des citoyens et des résidents dans toute l'Union européenne. Comme les autres applications numériques, ces portefeuilles ne sont pas sans risques, et leur déploiement est encadré. ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•21.04.2026•15:07•
Le projet de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange soulève des interrogations pour ses millions d’abonnés mobile et Internet. Changement d’opérateur, contrats, prix... Voici ce qui pourrait évoluer en cas de revente de l'opérateur. Ça bouge dans le ...
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information fournie par Boursorama•21.04.2026•11:00•
Contenu sponsorisé. Avec sa fameuse silhouette fastback, la Nouvelle Peugeot 408 va séduire les conducteurs les plus exigeants ainsi que leurs passagers grâce à des sensations de conduite uniques. Découvrez tous ses atouts et caractéristiques. L'allure de la Nouvelle ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•21.04.2026•10:56•
Plusieurs arnaques à la pompe ont fait de nombreuses victimes ces dernières semaines, alors que les prix des carburants ne cessent de flamber. Avec la hausse des prix des carburants ces dernières semaines, les escrocs redoublent d'imagination pour flouer les automobilistes. ...
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