Les smartphones et d'autres appareils électroniques risquent de coûter bien plus cher en 2026

Si la crise se poursuit, les prix des smartphones d'entrée de gamme devraient augmenter plus fortement que ceux des smartphones haut de gamme. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Si vous voulez racheter un smartphone, dépêchez-vous de le faire avant que les prix n'explosent. En effet, la conjoncture mondiale risque de faire flamber les prix des téléphones, des ordinateurs portables et de plusieurs autres équipements électroniques, rapporte RMC Conso , ce vendredi 27 mars 2026.

Pénurie de cartes mémoires

Plusieurs cabinets d'étude spécialisés anticipent une hausse de 10 à 20 % des prix des smartphones dans les mois à venir. Cette augmentation atteindrait 25 euros pour les téléphones d'entrée de gamme (vendus 170 euros ou moins en temps normal) et 130 à 170 euros pour les téléphones haut de gamme (ceux de plus de 800 euros), selon un rapport du cabinet Counterpoint.

La hausse toucherait aussi les ordinateurs portables, ainsi que d'autres équipements de la maison, voire les voitures. En effet, l'augmentation des prix serait liée à une pénurie de composants électroniques, plus précisément les cartes mémoires RAM et les supports de stockage SSD, utilisés dans de nombreux appareils.

IA et guerre au Moyen-Orient

Cette pénurie a deux causes. La première est liée au secteur de l'intelligence artificielle (IA). Ce marché est en pleine explosion et les centres dédiés à l'IA ont besoin des mêmes composants électroniques que les smartphones et ordinateurs. Le secteur étant très lucratif, les fabricants le privilégient et y répondent en priorité, délaissant les autres marchés.

Cette future hausse des prix trouve également son explication dans la guerre au Moyen-Orient. Si la majorité des puces et semi-conducteurs vient d'Asie, leur fabrication nécessite de l'hélium, fourni en grande partie par… le Qatar, qui produit un tiers de ce gaz au niveau mondial. Or récemment, les frappes de l'Iran ont visé une des principales usines d'hélium du pays et la guerre a aussi provoqué le blocage du détroit d'Ormuz. Si les usines asiatiques ont encore du stock, le conflit menace ainsi l'approvisionnement en hélium, dont le prix a déjà doublé depuis le début de la guerre.

Hausse sur les smartphones bas de gamme

Si la crise se poursuit et atteint les niveaux anticipés par les experts, les prix des smartphones d'entrée de gamme augmenteront plus fortement que ceux des smartphones haut de gamme. Les fabricants pourraient même cesser de produire des modèles bas de gamme afin pour faire des économies. Les consommateurs n'auront alors que deux options : investir dans un modèle haut de gamme, ou se tourner vers le reconditionné.