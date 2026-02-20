Les radars peuvent désormais contrôler si votre voiture est bien assurée : on vous explique

Des radars peuvent désormais contrôler les assurances des voitures. Illustration. (Sponchia / Pixabay)

Les radars automatiques vont désormais contrôler l'assurance des voitures flashées lors de gros excès de vitesse. C'est ce qu'a annoncé la Sécurité routière dans un communiqué publié dimanche 15 février 2026. L'objectif est de prévenir les accidents graves, alors que « le coût des dommages » de la non-assurance est aujourd'hui supporté « par les assurés et les contribuables » .

« Une infraction grave »

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 515.000 personnes rouleraient sans assurance. « Une infraction grave qui met directement en danger la vie d’autrui et fait peser le coût de l’irresponsabilité sur toute la collectivité » , déplore Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

D'après une étude de l'ONISR, un automobiliste non-assuré présente un risque quatre fois plus important d’être responsable d’un accident mortel. Sont notamment concernés les moins de 35 ans qui représentent « un tiers » de la mortalité routière mais « deux tiers » des conducteurs non assurés impliqués dans des accidents mortels.

Quels risques ?

Depuis plusieurs jours, les verbalisations pour excès de vitesse sont donc croisées avec le fichier des véhicules assurés (FVA). Pour l'heure, seuls les automobilistes flashés pour une infraction d’excès de vitesse supérieure ou égale à 50 km/h sont concernés. Pour ce fait, ils risqueront trois mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.

« En parallèle, le Fichier des véhicules assurés sera systématiquement consulté après un délai d'au moins trois jours après la date et l'heure de l'infraction, afin de s'assurer de l'exacte mise à jour du FVA » , explique la Sécurité routière dans son communiqué. La peine encourue est une amende de 3.750 euros, à laquelle peuvent s’ajouter une suspension du permis ou une confiscation du véhicule.