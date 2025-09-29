 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prix des timbres vont flamber en 2026 : voici comment payer moins cher pour vos courriers
information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/09/2025 à 13:05
Temps de lecture: 1 min

La Poste va augmenter les prix des timbres en 2026. (illustration) (Ganossi / Pixabay)

La Poste va augmenter les prix des timbres en 2026. (illustration) (Ganossi / Pixabay)

La Poste va augmenter les prix des courriers et des colis en 2026. Pour faire des économies, vous pouvez acheter des timbres avant la fin de l'année. Ils seront valables en 2026 sans avoir besoin de compléter l'affranchissement.

À partir du 1er janvier 2026, les prix des courriers et des colis augmenteront de 7,4 % en moyenne. La hausse atteindra même près de 10% pour les timbres verts qui passeront de 1,39 euro à 1,52 euro. Cette mesure doit permettre « d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte de baisse continue du volume du courrier » , expliquait La Poste dans un communiqué publié fin juillet 2025.

Pas besoin de compléter l'affranchissement

Si vous avez encore l'habitude d'envoyer des courriers, vous avez donc tout intérêt à vous constituer un petit stock dès maintenant car ils seront encore valables l'an prochain et vous n'aurez pas à compléter leur valeur pour atteindre le nouveau tarif. Attention, cette règle n'est pas valable pour les timbres émis avant 2023 : vous devez compléter pour atteindre le bon affranchissement sous peine de payer plus cher.

« Les envois insuffisamment ou non affranchis peuvent donner lieu à la perception auprès du destinataire et, en cas de refus de ce dernier, auprès de l’expéditeur, d’un montant égal à l’insuffisance d’affranchissement auquel s’ajoute un montant fixe de traitement de 3,00 € » , explique en effet La Poste dans son guide tarifaire .

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank