Les prix des timbres vont flamber en 2026 : voici comment payer moins cher pour vos courriers

La Poste va augmenter les prix des timbres en 2026. (illustration) (Ganossi / Pixabay)

À partir du 1er janvier 2026, les prix des courriers et des colis augmenteront de 7,4 % en moyenne. La hausse atteindra même près de 10% pour les timbres verts qui passeront de 1,39 euro à 1,52 euro. Cette mesure doit permettre « d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte de baisse continue du volume du courrier » , expliquait La Poste dans un communiqué publié fin juillet 2025.

Pas besoin de compléter l'affranchissement

Si vous avez encore l'habitude d'envoyer des courriers, vous avez donc tout intérêt à vous constituer un petit stock dès maintenant car ils seront encore valables l'an prochain et vous n'aurez pas à compléter leur valeur pour atteindre le nouveau tarif. Attention, cette règle n'est pas valable pour les timbres émis avant 2023 : vous devez compléter pour atteindre le bon affranchissement sous peine de payer plus cher.

« Les envois insuffisamment ou non affranchis peuvent donner lieu à la perception auprès du destinataire et, en cas de refus de ce dernier, auprès de l’expéditeur, d’un montant égal à l’insuffisance d’affranchissement auquel s’ajoute un montant fixe de traitement de 3,00 € » , explique en effet La Poste dans son guide tarifaire .