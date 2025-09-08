Les magasins bio de nouveau plébiscités, Biocoop toujours leader du secteur

Les magasins bio ont de nouveau le vent en poupe. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Après avoir connu une baisse de fréquentation, les enseignes bio retrouvent des couleurs. Selon le classement dressé par le magazine LSA , certains commerces enregistrent une très belle progression en 2024 quand d'autres commencent à se redresser. Top 5 des distributeurs qui affichent les meilleurs chiffres d'affaires : Biocoop, La Vie claire, Naturalia, Accord bio et So.bio.

Le leader incontesté du marché présente ainsi une croissance de + 8,5 % sur l'année. Il faut dire que Biocoop est l'enseigne la plus implantée en France avec 740 magasins, loin devant La Vie claire et ses 325 points de vente. La Vie claire, justement, bénéficie elle aussi d'une belle progression, grâce notamment à des prix très bas sur certains produits et une forte présence sur les fruits et légumes, notent nos confrères.

Des chiffres en hausse

Des magasins comme Accord Bio, L’Eau Vive, Natureo, Bio c’Bon et So.bio sont en pleine relance, contrairement aux Comptoirs du bio qui restent à la peine. L'enseigne a perdu 5 points de CA en un an.

Au global, les 15 enseignes du classement ont généré 3,6 milliards d’euros en 2024 (3,29 milliards en 2023). Le nombre de magasins est estimé à un peu plus de 2 000 sur l'ensemble du territoire.