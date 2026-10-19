Les insectes sont‑ils vraiment une nourriture de pauvre?

Quand on regarde à l’échelle internationale, plus de 2.000 espèces sont consommées par des centaines de millions de personnes. (crédit: Adobe Stock)

L'essentiel:

La consommation d'insectes est souvent perçue comme étant seulement un dernier recours en cas de famine ou de grande pauvreté.

Pourtant, dans les pays où ils sont habituellement consommés, les insectes sont souvent considérés comme un délice rare, voire un luxe, car les espèces appréciées peuvent être difficiles à chasser.

Dans certains cas, consommer des insectes permet également de lutter contre la prolifération des ravageurs de cultures.

Mange-t-on des insectes lorsqu'il n'y a rien d'autre à manger? Est-ce vraiment une nourriture de pauvre ou de famine?

En Occident, les insectes n'ont généralement pas été considérés comme des aliments, ils sont plutôt vus comme des nuisibles, des ravageurs de cultures, vecteurs de maladies ou source de désagréables piqûres, tandis que d'autres sociétés ont appris à vivre avec eux, comme le notait déjà en 1978 l'ethnobiologiste Darrell Posey au sujet de l'Amazonie.

Plus de 2.000 espèces consommées dans le monde

Quand on regarde à l'échelle internationale, l'Europe et l'Amérique du Nord constituent en fait une exception par rapport à l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, où plus de 2.000 espèces sont consommées par des centaines de millions de personnes.

Les ouvrages de la première moitié du XXe siècle qui ont décrit la consommation d'insectes, en particulier ceux du médecin colonial Émile Bergier ou de l'entomologiste Friedrich Bodenheimer, l'ont présentée comme une pratique exotique, propre aux «peuples primitifs», mais Bodenheimer en a déjà relevé à cette époque l'intérêt nutritionnel.

Cette réalité est confirmée en 2013, dans un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur les insectes comestibles. Les chercheurs mandatés par l'institution développent même l'intérêt de ces aliments pour soulager la faim dans le monde. Les analyses de contenu nutritionnel des insectes démontrent en effet que leur taux de protéines est plus élevé que celui d'autres animaux, et qu'ils sont également riches en vitamines, minéraux et acides gras insaturés. Les consommateurs d'insectes seraient-ils conscients de cet apport nutritionnel? Est-ce cela qui les conduit à cette consommation?

Qu'est-ce qu'un insecte?

Pour répondre à cette question, commençons par voir ce que l'on entend par insectes. Les biologistes occidentaux classent les insectes, avec les arachnides, les myriapodes et les crustacés, parmi les arthropodes, animaux invertébrés dont le corps est segmenté et les pattes articulées. En latin, insectum se réfère à ce qui est coupé, segmenté. Les insectes sont définis comme des animaux dont le corps est segmenté en trois parties, qui sont dotés de six pattes et d'une paire d'antennes, sont généralement pourvus d'ailes et subissent des mues et une métamorphose. La morphologie des autres groupes est différente. Les araignées, arachnides parfois confondus avec les insectes, alors qu'elles s'en nourrissent, ont quatre paires de pattes, mais ni ailes ni antennes.

Mais cette façon de catégoriser les insectes diffère dans de nombreuses sociétés. Même en France, au Moyen Âge, ces animaux n'étaient pas désignés par le terme générique d'«insectes», mais uniquement par leur nom propre («cigale», «sauterelle»…).

Dans la langue ñu savi (mixtèque) du Mexique, par exemple, la catégorie «insecte» n'existe pas. Les insectes sont simplement considérés comme de «petits animaux» comme les autres, «qui naissent tous seuls» (sans intervention humaine), sauvages, que l'on «va chercher» dans la nature, au même titre que les plantes, les champignons ou le gibier. La collecte des insectes s'intègre dès lors à des pratiques de chasse ou de cueillette et s'assimile d'ailleurs à l'une ou à l'autre. Ainsi, dans la région brésilienne du Nordeste, les collecteurs de fourmis disent qu'ils les «chassent».

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Des choix alimentaires propres à chaque population

Les consommateurs d'insectes tirent donc profit de ce qui se présente dans leur environnement et choisissent de les manger, comme ils mangeraient d'autres espèces animales ou végétales. Mais cela ne signifie pas qu'ils mangent toutes les espèces disponibles. La culture guide leurs choix alimentaires. Des insectes mangés par certaines populations ne sont pas forcément consommés par leurs voisins vivant dans un environnement similaire et, dans un même pays ou une même région, certains groupes sociaux peuvent consommer des insectes, et d'autres non.

Cette consommation s'est souvent perpétuée dans des populations autochtones, marginales, plus pauvres que la moyenne des habitants, c'est pourquoi elle a été perçue comme une pratique associée à la pauvreté. Le fait que les insectes soient collectés dans la nature, plus rarement en milieu urbain, a renforcé cette perception. Dans des sociétés qui se sont urbanisées, modernisées, la chasse et la cueillette peuvent renvoyer à des pratiques archaïques.

Des préjugés associés à la pauvreté

À Natal, dans le Nordeste brésilien, l'ethnologue Julie Cavignac et moi-même avons ainsi constaté une honte à l'égard de la consommation des tanajuras, reines de fourmis Atta, mais aussi à l'égard de la chasse et de la cueillette que les habitants originaires de l'arrière-pays pratiquaient avant que cette ville et la région qui l'entoure se développent. Tout le Nordeste, qui a souffert des vagues de sécheresse à plusieurs périodes de l'histoire, a longtemps été considéré comme la région la plus pauvre du pays. Ces stigmates qui persistent jusqu'à nos jours contribuent à rejeter ce qui paraît arriéré.

Pourtant les tanajuras ne sont pas une nourriture de famine. Lorsque les habitants faisaient face à des pénuries à cause de la sécheresse, ils mangeaient plutôt des raquettes de cactus, habituellement données au bétail, des tubercules sauvages ou des fruits de palmier riches en amidon, ou encore une variété de manioc qu'il faut détoxifier pendant des heures. Les fourmis, elles, sont en fait un délice, qui n'apparaît qu'une fois par an, au moment du vol nuptial.

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Manger des ravageurs?

Comme l'avait déjà noté Bodenheimer, les insectes ont pu être une nourriture de famine dans certaines circonstances, par exemple des sauterelles ou des criquets qui, en s'abattant par nuées sur les récoltes, privent les agriculteurs de leur alimentation, néanmoins ce n'est pas la famine qui motive cette consommation.

Manger les ravageurs compense en partie les pertes agricoles et limite leurs destructions. Dans les tropiques, les charançons des palmiers (Rhychophorus spp.), qui sont considérés comme une véritable plaie dans les plantations monospécifiques, sont au contraire bienvenus pour les populations qui consomment leurs larves et contrôlent ainsi leur prolifération.

Des insectes pas assez consistants en cas de famine

Les insectes sont, en fait, rarement considérés comme une nourriture de famine, car ils ne comblent pas la faim comme le font les féculents. Ils constituent un apport nutritionnel intéressant, surtout pour des populations qui consomment peu de protéines animales ou qui ont des déficiences en vitamines et minéraux.

Cependant, des populations qui ont accès à du gibier ou de la viande d'élevage en consomment aussi, en Amazonie par exemple. Ceux qui consomment des insectes les mangent surtout par goût, comme l'avait déjà noté Bodenheimer. Les charançons des palmiers sont appréciés dans toute la ceinture tropicale, en Amérique, en Afrique ou en Asie. Il en est de même pour les sauterelles et les termites dans divers pays, les reines de fourmis Atta en Amérique latine et bien d'autres espèces.

Des mets de luxe liés aux savoirs locaux

Certaines, comme les escamoles, œufs et pupes des fourmis Liometopum, considérés comme «le caviar mexicain», sont d'ailleurs jugées si savoureuses qu'elles suscitent la prédation, qu'elles sont commercialisées et même servies dans de grands restaurants.

Les larves de charançons sont vendues tant au Cameroun qu'en Amazonie péruvienne, équatorienne, colombienne et vénézuélienne; les chenilles mopane font l'objet d'un commerce dans tout le sud de l'Afrique; les sauterelles se vendent par tonnes au Mexique et en Thaïlande; des insectes qui ne sortent qu'une fois par an, au moment de l'essaimage, suscitent plus encore l'enthousiasme des collecteurs et consommateurs.

Dès lors, collecter des insectes ne signifie pas seulement tirer des ressources de l'environnement. Cela requiert des savoirs particuliers sur la faune, la flore, la météorologie, l'éthologie. Il faut connaître l'habitat des insectes, éventuellement leurs plantes hôtes, la période de l'année où on les trouve, les signes annonciateurs de leur sortie ou de leur arrivée, les conditions climatiques nécessaires à leur essaimage.

Des collectes parfois périlleuses

Cette collecte demande souvent des efforts physiques, des déplacements vers des lieux isolés, dans des conditions inconfortables, et comporte des risques (insolations, chutes dans des lieux escarpés, piqûres d'animaux venimeux). Leur préparation requiert des savoirs culinaires, souvent établis sur des décennies ou des siècles de pratique.

Pour que de tels efforts soient déployés, il faut que le jeu en vaille la chandelle. La saveur des insectes recherchés et éventuellement les revenus qu'ils peuvent générer en sont les motifs. Les insectes les plus appréciés se vendent à des prix de plus en plus élevés, bien plus que ceux de la viande non seulement dans de petits bourgs, mais aussi dans les capitales, où des immigrants de souche rurale, nostalgiques de ces mets, ont lancé leur commerce. C'est ainsi qu'ils sont apparus à Bangkok, à Mexico ou à Bogota

Expression d'une identité culturelle

Au Mexique, par exemple, où la patrimonialisation de la cuisine traditionnelle par l'Unesco a remis cette consommation au goût du jour, il faut actuellement compter au moins 50 euros pour 1 kilogramme de certains insectes, voire davantage lorsqu'ils sont vendus en petites portions ou servis dans un restaurant. La vente d'insectes apporte un revenu complémentaire à des familles rurales, mais tend aussi à les priver d'aliments nutritifs qu'ils auraient pu manger.

Des personnes de souche rurale abandonnent cette pratique lorsqu'elles émigrent en ville, tandis que, pour d'autres, la perpétuer est affirmer leur attachement au territoire, à une identité locale et à une histoire paysanne ou autochtone.

Tel est le cas des Quitu-Cara, peuple originaire de la vallée de Quito, en Équateur, amateurs de scarabées dits catzos ou des habitants du département du Santander, en Colombie, pour qui les hormigas culonas, reines de fourmis Atta, représentent un patrimoine culinaire et culturel. D'autres personnes encore, surtout urbaines, deviennent de nouveaux consommateurs, attirés par une nouvelle mode ou initiés par des amis. Et là encore, leur motivation n'est pas la nécessité, sinon le goût.

Par Esther Katz (Institut de recherche pour le développement)

Cet article est issu du site The Conversation