Drapeau tricolore, « Fabriqué en France »… Comment repérer les vrais produits français en ligne et en magasin ?

La mention « Fabriqué en France » (ou « made in France ») signifie seulement que le produit a subi sa dernière transformation substantielle dans le pays. Illustration. (Preis_King / Pixabay)

Consommer français n'est pas toujours simple. Avant même de s'interroger sur les écarts de prix et les conditions de fabrication, il faut déjà réussir à correctement identifier ces produits fabriqués en France, sachant qu'il existe de nombreuses mentions trompeuses sur le sujet. D'où l'importance de connaître les véritables indicateurs auxquels se fier, comme l'explique TF1 Info .

De nombreux signes trompeurs

Tout d'abord, attention aux symboles. L'affichage du drapeau français ou de la tour Eiffel sur un emballage ne signifie pas que le produit est forcément français. « Ces signes ne sont pas encadrés par une réglementation stricte. Ils relèvent du marketing, pas d’une preuve d’origine » , souligne le label Origine France Garantie.

Il faut également se méfier de certaines inscriptions davantage encadrées. La mention « Fabriqué en France » (ou « made in France ») signifie seulement que le produit a subi sa dernière transformation substantielle dans le pays. Lorsqu'il est écrit « assemblé en France » ou « conditionné en France », le produit a été monté ou mis en boîte dans l'Hexagone, mais souvent avec des éléments venus d'ailleurs. Enfin, l'indication « conçu », « pensé » ou « designé en France » veut dire qu'il a été imaginé en France, mais sans précision sur son lieu de fabrication.

Des labels et des outils à connaître

Pour plus de clarté, il existe ainsi plusieurs labels. Mais il faut aussi savoir ce qu'ils veulent dire. Le label Origine France Garantie certifie qu'entre « 50 et 100 % du prix de revient unitaire » du produit « est acquis en France » et que son « caractère essentiel est obtenu sur le territoire » , affirme le label, qui se repose sur des audits indépendants. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est aussi réputé comme fiable.

Ces labels ont une liste de produits à jour et un moteur de recherche pour permettre aux consommateurs de vérifier les produits. Le site Marques de France propose également un outil de recherche précis. Enfin, il existe d'autres options très pratiques, comme l’extension de navigateur FranceVerif, qui vérifie la fiabilité des sites de e-commerce, ou encore l'application mobile Better Things , qui permet de scanner le code-barres des produits en magasin pour en obtenir de nombreux détails.