Les Français conservent leurs vieilles voitures de plus en plus longtemps

Malgré la multiplication des dispositifs pour inciter les Français à passer aux véhicules électriques, ces derniers ne semblent pas près de se séparer de leurs vieilles voitures. Comme le rapporte France Info , samedi 4 octobre 2025, les automobilistes conservent leur véhicule de plus en plus longtemps, selon les données nationales du parc automobile. Cette tendance s’accompagne même d’un attrait particulier pour l’ancien sur le marché de l’occasion.

11,5 ans d’âge en moyenne

Entre 2011 et 2025, l’âge moyen du parc automobile est ainsi passé de 9 ans à 11,5 ans, selon les derniers chiffres du Service des données et statistiques (Sdes). « Indéniablement, c’est une tendance que l’on a vu se développer depuis les quatre dernières années de façon quasi exponentielle » , selon Gérald Sgobbo, vice-président de la Fédération nationale de l’Automobile (FNA) et propriétaire d’un garage multi-activités dans l’Ariège.

Aujourd’hui, même un kilométrage élevé ne dissuade pas certains propriétaires de conserver leur véhicule, quitte à y mettre le prix. « Pendant l’été notamment, il n’est pas rare de voir des véhicules qui ont 400.000 kilomètres au compteur » , a affirmé le responsable, précisant que les réparations atteignent « parfois la valeur du véhicule lui-même » .

Des véhicules recherchés

D’après le vice-président de la FNA, ces comportements s’expliquent par une forme de « résistance au passage aux nouvelles énergies » . Il s’agirait non pas d’une défiance idéologique, mais d’une conséquence directe du pouvoir d’achat et du flou entourant les informations sur la transition écologique dans le domaine de la mobilité, qui freinerait la prise de décision.

Le marché de l’occasion confirme également ce constat : les Français privilégient de plus en plus les voitures anciennes lorsqu’ils achètent un nouveau modèle. « En l’espace de cinq ans, la part des recherches de véhicules affichant plus de 250.000 km au compteur a progressé de 25 % sur l’ensemble des recherches » , selon la plateforme Leboncoin. Toujours d’après le site de petites annonces, ces véhicules très kilométrés sont même passés de la 5e à la 2e place des tranches de kilométrage les plus consultées sur Leboncoin Auto.