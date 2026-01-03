Réinventer sa garde-robe: une bonne résolution pour la nouvelle année

Savoir que nos choix vestimentaires sont en phase avec des valeurs éthiques et environnementales peut améliorer notre état émotionnel. (crédit : Adobe Stock)

Et si la mode durable n'était pas seulement bonne pour la planète mais aussi pour le moral de celles et ceux qui la portent? La rentrée peut être un bon moment pour changer de comportements pour le meilleur et le… meilleur.

La nouvelle année est une période propice pour les bonnes résolutions visant le plus souvent à améliorer le bien-être des personnes. Et si revoir sa garde-robe devenait une démarche clé? Plus qu'un simple tri ou une tendance passagère, repenser ses choix vestimentaires (que ce soit à travers la mode minimaliste ou en alignant ses vêtements avec ses valeurs profondes) pourrait être une voie vers un mieux-être durable.

Cette démarche ne se limite pas à réduire la surconsommation et son impact environnemental; elle permet également de se recentrer sur soi-même et de cultiver un style en harmonie avec sa véritable identité. Des recherches récentes mettent en lumière les effets positifs de cette approche sur le bien-être, la clarté de soi, la créativité, et les émotions, ouvrant la voie à une résolution «transformative».

Faire barrière aux émotions négatives

Chaque matin, face à notre armoire de vêtements, nous prenons des décisions apparemment anodines: choisir un pull confortable ou une tenue élégante. Mais ces choix pourraient avoir des implications bien plus profondes, influençant directement notre bien-être émotionnel et notre perception de nous-mêmes.

Nous avons pu récemment mener une étude qui explore la relation entre les vêtements, la durabilité et les émotions. Les résultats offrent des pistes pour repenser nos habitudes de consommation vestimentaire. L'étude a testé l'effet de vêtements étiquetés «durables» ou «non durables» sur les émotions de participants répartis en trois groupes. Les résultats montrent que les personnes portant des tee-shirts «non-durables» ressentaient plus d'émotions négatives par rapport à celles habillées en vêtements «durables».

En d'autres termes, savoir que nos choix vestimentaires sont en phase avec des valeurs éthiques et environnementales peut améliorer notre état émotionnel. Ce phénomène, nommé «cognition par l'habit», souligne le pouvoir des vêtements pour influencer notre perception de soi et nos comportements.

Un véritable casse-tête

Identifier des vêtements écoresponsables peut sembler complexe face à la multiplicité des labels et des pratiques dans l'industrie de la mode. Cependant, plusieurs outils et plates-formes permettent aujourd'hui de simplifier cette démarche. Par exemple, l'application Good On You évalue les marques en fonction de leur impact environnemental, social et éthique, en attribuant une note de durabilité. Le site français Clear Fashion offre une analyse détaillée des pratiques des marques, en mettant en lumière des critères comme la composition des textiles ou les conditions de travail. D'autres initiatives comme Wedressfair ou TheGoodGoods aident les consommateurs à identifier les marques engagées dans une production durable.

Enfin, pour ceux qui cherchent à acheter d'occasion, les magasins de fripes ou des plates-formes comme Vinted ou Vestiaire Collective aident à prolonger la vie des vêtements, réduisant ainsi l'empreinte carbone liée à la production de nouveaux articles. En adoptant ces outils, il devient plus facile de faire des choix éclairés et de contribuer à une mode plus responsable.

Une garde-robe minimaliste pour un plus grand bien-être

La mode minimaliste repose sur l'idée d'une garde-robe réduite, composée d'un nombre limité d'articles, notamment des vêtements et accessoires, qui privilégient la qualité, la longévité et un design intemporel ou classique. Mais quels en sont les véritables bénéfices?

Deux études récentes offrent des éclairages intéressants sur cette pratique. D'une part, Bang et DeLong ont invité sept femmes à vivre pendant deux mois avec une garde-robe minimaliste composée de moins de 50 articles. Résultat: les participantes ont pris davantage conscience de leurs habitudes de consommation et de l'importance de la durabilité. Quatre d'entre elles ont constaté une augmentation de leur créativité, tandis que deux ont ressenti une légère baisse et une n'a observé aucun changement. Cependant, toutes ont affirmé mieux comprendre les enjeux liés à la mode durable et avoir adopté des pratiques plus responsables.

D'autre part, nous avons mené une expérience similaire sur une période de trois semaines, impliquant dix femmes. Les résultats sont tout aussi positifs: réduction du stress, détachement des tendances éphémères, meilleure clarté identitaire, et comportement de consommation plus durable. Les participantes ont également rapporté une diminution de la fatigue décisionnelle et une plus grande créativité dans la création de leurs tenues, valorisant davantage leur style personnel plutôt que les diktats de la mode.

Adopter une garde-robe minimaliste demande de suivre quelques étapes clés. Nous proposons un guide pratique pour entamer ce processus de manière efficace) :

Videz votre dressing: commencez par un tri complet de votre garde-robe. Étalez tous vos vêtements, chaussures, sacs et accessoires sur une surface pour avoir une vue d'ensemble. Essayez chaque pièce: passez en revue chaque article en l'essayant. Classez-les en trois piles distinctes : «oui», «non» et «peut-être». Vous pouvez prendre des photos de vous portant chaque vêtement pour mieux évaluer si vous souhaitez le conserver. Constituez une pile «oui»: ces pièces reviennent directement dans votre armoire. Elles correspondent à votre style actuel, s'intègrent parfaitement à votre mode de vie, et vous apportent joie et confiance. Ce sont également des articles faciles à assortir avec d'autres éléments de votre garde-robe. Constituez une pile «non»: les articles qui ne vous vont pas ou ne correspondent plus à votre style rejoignent cette pile. Donnez-les, échangez-les ou vendez-les. L'objectif est de désencombrer votre dressing en éliminant ce qui n'est plus adapté. Constituez une pile «peut-être»: ces pièces sont celles sur lesquelles vous hésitez: vêtements à valeur sentimentale, articles hors saison ou achats coûteux. Si elles ne rentrent pas dans votre nouvelle garde-robe minimaliste (35 à 55 pièces), rangez-les dans un endroit sûr (valise, sous le lit, etc.). Une fois mises de côté, vous ne pourrez pas les récupérer en cas de besoin. Remplissez votre dressing avec la pile «oui»: reconstituez votre garde-robe avec enthousiasme en organisant soigneusement les articles sélectionnés. Profitez-en pour composer des tenues qui reflètent pleinement votre style tout en valorisant les vêtements que vous possédez déjà.

Un chemin vers l'authenticité

La mode a longtemps été perçue comme une industrie superficielle, dictée par des tendances éphémères et souvent déconnectée des réalités personnelles. Pourtant, elle détient un pouvoir bien plus profond: celui d'influencer la perception de soi et d'agir comme un outil d'empowerment. Le concept de la «cognition par l'habit», le fait de porter des vêtements avec une symbolique forte, peut influencer directement notre perception de nous-mêmes et la manière dont nous interagissons avec les autres.

Ainsi, réinventer sa garde-robe, c'est bien plus que trier ses vêtements: c'est une démarche vers une vie plus alignée, plus durable et plus sereine. En adoptant des vêtements écoresponsables ou en s'engageant dans le minimalisme, nous pouvons cultiver un bien-être personnel tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et si nous décidions non seulement de porter des vêtements, mais aussi d'exprimer pleinement qui nous sommes à travers eux?

Par Aurore Bardey (Professeur Associé en Marketing, Burgundy School of Business)

