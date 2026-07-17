Les aires d’autoroute, ces étapes incontournables qui peuvent vite plomber votre budget vacances

Sur les aires d'autoroute, les prix ont tendance à flamber. (illustration) (Sponchia / Pixabay)

Le budget trajet des vacances peut vite être plombé par les pauses sur les aires d'autoroute. Pour le carburant bien sûr, plus cher que dans les stations « classiques » , mais aussi pour les achats effectués dans les magasins. Car les tarifs sont là aussi bien supérieurs, même lorsqu'il s'agit d'une enseigne de la grande distribution.

« C'est un gros budget »

Dans un reportage diffusé dans le 20 h de France 2 , les journalistes se sont arrêtés dans le Leclerc de l’aire de Saint-Rambert, dans la Drôme. Les prix y sont « globalement » plus élevés que dans les magasins du groupe hors autoroute. A une exception près : la marque distributeur qui affiche des prix similaires. « En prenant la marque du magasin, ça reste raisonnable, mais sinon, c’est un gros budget, reconnaît une automobiliste. On n’est que deux, mais j’imagine les familles qui vont en vacances avec deux ou trois enfants » .

Pour le carburant, les prix sont moins élevés que dans les autres stations de cette autoroute mais supérieurs aux stations Leclerc hors autoroute. Alors, pour réduire la note, le mieux reste encore de préparer son pique-nique et de faire le plein avant le départ.