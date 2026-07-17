La SNCF va rembourser intégralement les billets de certains voyageurs après les retards provoqués par les incendies

Les fortes chaleurs ont grandement perturbé le trafic ferroviaire en France ces dernières semaines. (illustration) (Viarami / Pixabay)

La SNCF est frappée de plein fouet par les différents épisodes de canicule. Ces derniers jours, des incendies à répétition aux abords des voies ont occasionné d'importants retards, dépassant parfois les huit heures. Face à l'ampleur des perturbations enregistrées, la SNCF a décidé d'accorder des compensations exceptionnelles, rapporte Le Parisien .

Dix incendies majeurs ont dû être gérés par SNCF Réseau, touchant plusieurs axes stratégiques. Les journées du dimanche 12 et du lundi 13 juillet ont été les plus critiques, notamment sur l'axe TGV Sud-Est.

Au-delà de la garantie G30

Face à cette situation hors norme, la direction de la ligne TGV Sud-Est a informé par courriel certains voyageurs qu'elle allait les indemniser à hauteur de 100 % du prix du billet. Habituellement, les retards de train sont encadrés par la Garantie G30. Le client obtient une indemnisation dès 30 minutes de retard, avec un plafond de 75 % du prix du billet pour les retards les plus longs.

Des remboursements à 150 % peuvent même être accordés dans des cas très spécifiques et extrêmes, annonce la SNCF au Parisien . La compensation dépassera donc le prix d'achat du billet. Ces décisions seront prises au cas par cas.