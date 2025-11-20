Les 5 produits qui valent LE COUP pendant le Black Friday (et ceux à zapper)

Black Friday 2025: découvrez les pièges à éviter et comment économiser sur votre panier. ( crédit photo : Getty Images )

Les promotions du Black Friday attisent les envies et les excès

Le Black Friday 2025 a lieu le vendredi 28 novembre 2025. Il se déroule comme chaque année le dernier vendredi de novembre, juste après le Thanksgiving américain. Les promotions se prolongent souvent le week-end et jusqu’au Cyber Monday, le lundi 1er décembre 2025. Chaque année, le Black Friday transforme les magasins et les sites de e-commerce en véritables terrains de chasse aux bonnes affaires. Les offres sont séduisantes: écouteurs à -50%, robots cuiseurs à 200 euros , vêtements jusqu’à -70%. Derrière les slogans, certaines promotions sont trompeuses: gonflage artificiel des prix, stocks très limités, produits de qualité médiocre… L’art du bon achat consiste à discerner les opportunités réelles des simples effets d’annonce.

Ces produits valent vraiment le coup pendant le Black Friday

Pour profiter pleinement des promotions, mieux vaut cibler des produits solides, durables et réparables, dont les pièces détachées restent disponibles. Voici notre sélection des meilleures affaires à envisager cette année.

Les écouteurs sans fil figurent parmi les stars du Black Friday, avec des remises souvent comprises entre 40% et 50%. Les modèles milieu et haut de gamme comme les Apple (partenaire The Corner *) AirPods Pro 2 (environ 250 euros au lieu de 329 euros ), les Sony WF-1000XM5 ( 200 euros au lieu de 280 euros ) ou les Jabra Elite 7 ( 150 euros au lieu de 230 euros ) offrent un son clair, des basses puissantes et parfois une réduction active du bruit, idéale pour le télétravail ou les loisirs. Ces marques se distinguent aussi par la fiabilité de leur suivi logiciel et la possibilité de remplacer certaines pièces, comme la batterie.

Les robots cuiseurs et assistants culinaires comptent parmi les produits les plus recherchés. Ils allient gain de temps, précision et polyvalence. Là aussi, il faut miser sur des valeurs sûres comme le Thermomix, le Moulinex Companion ou le Kenwood Cooking Chef. Cela permet de bénéficier d’un matériel robuste, conçu pour durer. Le Black Friday est le moment idéal pour investir: les réductions peuvent atteindre 150 à 250 euros sur ces appareils habituellement onéreux.

Côté objets connectés pour la maison, les bonnes affaires sont aussi au rendez-vous. Ampoules intelligentes Philips Hue, thermostats Nest, caméras Arlo ou Ring: ces produits affichent régulièrement 30 à 50% de réduction. Ils constituent un investissement durable, car ils améliorent à la fois le confort, la sécurité et la performance énergétique du foyer. À titre d’exemple, une ampoule LED connectée peut durer jusqu’à 25.000 heures, soit dix fois plus qu’une ampoule classique.

Les petits appareils électroménagers font aussi partie des incontournables de la période. Cafetières, grille-pain, robots pâtissiers ou aspirateurs robots affichent des remises pouvant dépasser 40%. Les marques Philips, Rowenta, Bosch (partenaire The Corner *) ou Dyson se distinguent par leur fiabilité. D’après le baromètre du SAV Fnac-Darty, Rowenta figure d’ailleurs parmi les meilleurs en termes de durabilité dans la catégorie aspirateurs robots. Pour un modèle haut de gamme, le Dreame L10 Prime, souvent proposé autour de 279 euros pendant le Black Friday (contre 400 à 500 euros hors promo), représente une très belle opportunité.

Enfin, les vêtements et chaussures de sport permettent de conjuguer plaisir et bon sens. La période du Black Friday permet d’investir dans des pièces de qualité: baskets de running, leggings techniques, vestes imperméables ou doudounes urbaines. Les grandes marques comme Nike, Adidas, Asics, The North Face, Patagonia, Salomon ou Columbia proposent fréquemment des remises allant de 30% à 60%.

Ces pièges sont à éviter absolument pendant le Black Friday

Si le Black Friday est une réelle occasion de faire de bonnes affaires, certaines offres sont à fuir. C’est notamment vrai pour les téléviseurs bas de gamme, dont les prix sont parfois artificiellement gonflés avant les promotions pour créer l’illusion d’une remise spectaculaire. Résultat: un modèle peu performant, mal noté n’est finalement pas si bon marché. L’autre piège courant concerne les abonnements numériques. Beaucoup de plateformes de streaming, de jeux vidéo ou de logiciels proposent des offres «d’essai» attractives… avant de se renouveler automatiquement à plein tarif.

Méfiez-vous aussi des gadgets soi-disant «tendance» mis en avant à prix cassé: montres connectées sans marque, appareils de massage ou objets connectés d’entrée de gamme. Ces produits surfent sur la mode du moment, mais finissent souvent au fond d’un tiroir.

Le Black Friday 2025 peut vous permettre d’économiser jusqu’à 300 euros sur un panier moyen si vous ciblez les bonnes affaires. Les sites spécialisés et comparateurs comme Idealo , LeGuide ou Dealabs peuvent aider à identifier les vraies promotions et éviter ainsi les arnaques et certains coups de cœur compulsifs.

Comment planifier son budget Black Friday comme un pro Avant de cliquer sur «acheter», fixez-vous un budget précis pour ménager votre pouvoir d’achat. Répartissez-le par catégorie: high-tech, maison, vêtements, loisirs. Notez les articles prioritaires et utilisez des alertes prix sur vos sites préférés. Une approche méthodique permet de profiter des meilleures promotions sans stress et de mesurer vos vraies économies.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Apple , Bosch .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Black Friday: faites le point avant sur vos moyens de paiement

Courses: ayez les bons réflexes pour réduire le montant du ticket de caisse

Des accessoires à shopper pour nos animaux de compagnie à partir de 2,99 euros