La SNCF dévoile ses nouveaux tarifs : voici les prix des billets de train et des abonnements en 2026
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/01/2026 à 17:15
Temps de lecture: 1 min

Les billets de train SNCF vont augmenter de 1% en moyenne en 2026. (illustration) (Viarami / Pixabay)

La SNCF va augmenter le prix de ses billets de train de 1% en moyenne en 2026. Pour transporter un animal, le tarif va passer de 7 à 10 euros à bord des TGV Inoui et des Intercités.

La SNCF a dévoilé sa grille tarifaire pour cette année 2026. Dans un communiqué publié le 30 décembre dernier, la compagnie ferroviaire assure que les prix des TGV Inoui et Ouigo augmenteront en moyenne de 1%, « soit un niveau inférieur à l'inflation pour la quatrième année consécutive » . « Plus de 50 millions de billets TGV Inoui et Ouigo seront vendus à moins de 30 euros en 2026 et 1 billet loisir sur 2 devrait être acheté à moins de 45 euros, toute classe et tarif confondus » , indique la SNCF.

La carte Avantage reste à 49 euros

Le prix de la carte Avantage restera inchangé, à 49 €, tout comme celui de la carte Liberté, à 349 euros (299 euros pour les clients détenteurs d'un contrat entreprise). En revanche, l'offre Junior & Cie, le service d'accompagnement dédié aux enfants qui voyagent seuls, va voir son prix augmenter. Non seulement le tarif du billet de train progresse de la même façon que l'ensemble des billets de train TGV Inoui, mais le forfait va aussi augmenter de 3€ pour toutes les destinations.

Mauvaise nouvelle également pour ceux qui ont l'habitude de voyager avec leur compagnon à quatre pattes. La SNCF va aligner le prix du « billet animal » à bord des TGV Inoui et des Intercités sur celui pratiqué à bord des Ouigo. Résultat : le tarif va passer de 7 à 10 € dans ces trains. « Restés inchangés depuis 2022, ces prix restent toujours très attractifs et moins élevés que chez d'autres transporteurs, quelle que soit la taille de l'animal » , assure la compagnie.

© Boursorama avec Newsgene

