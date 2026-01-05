 Aller au contenu principal
Découvrez le palmarès des voitures les plus vendues en France en 2025
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/01/2026 à 14:54
Temps de lecture: 1 min

Avec la Clio et la R5 électrique, Renault a dominé le marché automobile en 2025. (illustration) (Cicero7 / Pixabay)

Les ventes de voitures neuves ont chuté de 5 % en 2025. Dans ce contexte difficile, certains modèles ont réussi à séduire les automobilistes. Renault peut ainsi se réjouir : la Clio domine le classement toutes motorisations confondues et la R5 a été la voiture électrique la plus vendue.

Les concessionnaires ne vont pas regretter l'année 2025. L'an dernier, les ventes de voitures neuves ont en effet reculé de 5 % par rapport à 2024 avec 1,6 million d'immatriculations au total, rapporte BFM Business . En 2019, avant la crise du Covid, plus de 2,2 millions de véhicules avaient été immatriculés...

Renault domine le marché grâce à la Clio et la R5

Dans ce marché morose, certains modèles s'en tirent cependant mieux que d'autres. Toutes motorisations confondues, c'est la Renault Clio qui arrive en tête des ventes avec 101 892 exemplaires immatriculés en 2025. La Peugeot 208 et la Dacia Sandero complètent le podium avec respectivement 73 092 et 64 400 immatriculations. Le premier modèle Citroën, la C3, prend la 4e place du palmarès avec 57 599 ventes, juste devant la Peugeot 2008 et ses 54 635 ventes.

Renault s'est particulièrement distingué en 2025 puisque c'est aussi l'un de ses véhicules qui domine le classement des voitures électriques : la Renault 5. En frôlant les 38 000 ventes, la R5 se classe en 7e position toutes motorisations confondues et survole le classement des électriques puisque la Tesla Model Y, 2e de ce palmarès, n'a enregistré que 19 207 ventes en 2025.

En 6e position, on retrouve la Peugeot 3008 (38 675 ventes). La Renault Capture se classe 8e, devant la Dacia Duster et la Toyota Yaris.

Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene

