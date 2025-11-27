Leasing social électrique: il est encore temps d’en profiter

Le leasing social est un dispositif public d’aide à la location longue durée d’un véhicule électrique destiné aux ménages modestes. ( crédit photo : Getty Images )

Le leasing social électrique est reconduit dans une version moins généreuse

Le principal frein à l’acquisition d’un véhicule électrique demeure son coût. Pour rendre cette technologie accessible au plus grand nombre, le gouvernement a lancé un dispositif permettant aux ménages les plus modestes de passer à l’électrique en échange d’un loyer modéré, sans avoir à verser d’apport financier initial. La «voiture électrique à 100 euros» a été lancée début 2024. La mesure a suscité un engouement massif, avec 50.000 dossiers déposés en quelques semaines, quand le gouvernement tablait sur 20.000 à 25.000 demandes pour l’année entière.

Le leasing social électrique est de nouveau accessible depuis le 30 septembre 2025. Compte tenu du contexte budgétaire, le dispositif est désormais financé par les Certificats d’économie d’énergie (CEE). L’enveloppe globale a également été revue à la baisse. Elle s’élève à 370 millions d’euros , soit une aide de 7.000 euros par véhicule. C’est presque deux fois moins qu’en 2024, où le plafond était fixé à 13.000 euros .

Comment fonctionne le dispositif?

Le leasing social s’applique dans le cadre d’une location longue durée (LDD) ou une location avec option d’achat (LOA). La durée minimale de location est de trois ans, renouvelable une fois. À l’échéance, le titulaire doit restituer le véhicule, ou l’acheter à sa valeur résiduelle. Chaque contrat comprend un forfait d’au moins 12.000 kilomètres par an. Le montant du loyer varie en fonction du modèle choisi. Il est plafonné à 200 euros par mois, hors assurance, options et entretien. Des pénalités s’appliquent si vous changez de véhicule en cours de contrat.

Quelles sont les conditions d’éligibilité?

Pour bénéficier du leasing social électrique, vous devez remplir les conditions suivantes:

être majeur et résident fiscal français;

disposer d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16.300 euros au titre des revenus de 2023;

au titre des revenus de 2023; habiter à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail, ou effectuer plus de 8.000 kilomètres par an avec votre véhicule personnel pour des motifs professionnels;

ne pas avoir bénéficié du leasing social en 2024.

L’Agence du service et de paiement met à votre disposition un simulateur pour savoir en quelques clics si vous êtes éligible.

Trois modèles sont disponibles pour moins de 100 euros par mois

Pour faire partie du dispositif, les véhicules doivent:

disposer d’une motorisation 100% électrique;

afficher un score environnemental d’au moins 60 sur une échelle allant de 0 à 80;

ne jamais avoir été immatriculés en France ou à l’étranger;

coûter moins de 47.000 euros TTC, hors options.

Les constructeurs sont autorisés à proposer plusieurs modèles si au moins l’un d’entre eux affiche un loyer inférieur ou égal à 140 euros . Au total, une trentaine de véhicules sont disponibles:

3 modèles sont accessibles à moins de 100 euros par mois: la Citroën ë-C3 ( 95 euros ), la Fiat Grande Panda ( 95 euros ) et la Hyundai Inster ( 99 euros );

par mois: la Citroën ë-C3 ( ), la Fiat Grande Panda ( ) et la Hyundai Inster ( ); pour un budget compris entre 100 et 140 euros , vous pouvez par exemple vous offrir la Citroën ë-C3 Aircross ( 119 euros ), la Peugeot e-208 ( 135 euros ) ou une Renault 5 (à partir de 120 euros );

, vous pouvez par exemple vous offrir la Citroën ë-C3 Aircross ( ), la Peugeot e-208 ( ) ou une Renault 5 (à partir de ); une dizaine de modèles affichent un loyer compris entre 140 et 170 euros par mois. C’est le cas de la Citroën ë-Berlingo ( 149 euros ) et de la Peugeot e-2008 ( 150 euros );

par mois. C’est le cas de la Citroën ë-Berlingo ( ) et de la Peugeot e-2008 ( ); une douzaine de véhicules se situent dans la tranche supérieure, avec des constructeurs tels que Jeep, Lancia, Toyota, Kia, Skoda, Cupra ou Alfa Romeo. La Peugeot e-308 affiche le loyer le plus élevé, à 200 euros .

Le leasing social n’est plus cumulable avec le bonus écologique Le bonus écologique pour les voitures particulières neuves financé par l’État a été suspendu le 1er juillet 2025. Le mécanisme d’aide pour l’acquisition ou la location d’une voiture électrique neuve est désormais dispensé via les Certificats d’économie d’énergie (CEE). Son montant est compris entre 3.100 et 4.200 euros . Il n’est plus possible de profiter du bonus écologique avec le leasing social.

