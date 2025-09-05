Le savoir-faire français s’impose dans l’industrie du jeu vidéo

La France est une terre de jeu vidéo, avec des studios qui s’illustrent à l’échelle internationale. ( crédit photo : Getty Images )

Ces studios français sont à l’honneur dans le monde du jeu vidéo

Un des plus gros succès récents dans l’industrie du jeu vidéo est français. Vendu à près de 3,3 millions d’exemplaires partout dans le monde, Clair Obscur: Expedition 33 a été créé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive . Ce jeu de rôle se déroule dans un univers fantastique, inspiré de la Belle Époque française. Sa bande-son a été composée par Lorien Testard et interprétée à la voix comme au piano et au violon par Alice Duport-Percier. Elle est construite autour de 154 morceaux et plus de huit heures de musique, basés sur de l’immersion sensorielle. Les morceaux se sont classés en tête du Classical Albums du Billboard américain. Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et sur PC, au prix de 49,99 euros . Il n’est toutefois pas le premier carton français à l’international. Ubisoft est la première entreprise du jeu vidéo français à s’être illustrée à l’échelle planétaire avec la série des Assassin’s Creed ou celle des Prince of Persia . D’autres éditeurs sont aussi emblématiques du style français. C’est le cas de BlueTwelve Studio avec Stray , une simulation féline, sacré meilleur jeu vidéo indépendant en 2022 aux Game Awards à Los Angeles.

Ces écoles sont reconnues dans le monde entier

L’importance des Français sur la planète du jeu vidéo se traduit par un classement prestigieux: GAMEducation place l’Isart Paris en 2ᵉ position mondiale et Rubika à Valenciennes en 4ᵉ. Les étudiants sortant de ces établissements sont recherchés par les grandes entreprises américaines et européennes. Les studios français Asobo et Shiro Games, tous deux basés à Bordeaux et auteurs de succès tels que Flight Simulator pour le premier et Dune: Spice Wars pour le second, attirent désormais autant les étudiants que les grandes firmes américaines.

Les jeux vidéo s’invitent à l’école et en entreprise

Première industrie culturelle en France, le jeu vidéo échappe désormais au mépris dont il faisait l’objet il y a une quarantaine d’années. Il sert même de support à certains cours dans de grandes écoles. À l’ IAE Paris-Est , les jeux vidéo comme Minecraft , FlightGear ou Luanti servent à former les étudiants au management. Des sociétés comme My-Serious-Game proposent de mettre à la disposition des entreprises des jeux vidéo fabriqués pour elles, pour aider les collaborateurs à être plus efficaces ou mieux communiquer entre eux. La société Collock a déjà organisé près de 1.500 événements pour 700 entreprises clientes, dont Schneider Electric , ayant utilisé un jeu digital pour présenter les nouvelles valeurs de l’entreprise. D’autres recourent à des jeux vidéo grand public comme le dernier jeu de football Fifa 2023 pour apprendre aux collaborateurs à gérer un budget à l’aide des monnaies virtuelles échangées dans le jeu.

Ce joueur français est le plus titré dans l’e-sport Si la France se démarque en matière de conception de jeux vidéo, elle n’est pas en reste en matière d’e-sport. Le pays compte aujourd’hui entre 230 et 330 joueurs professionnels, selon l’observatoire économique de l’e-sport, dont quelques grands champions comme ZywOo, élu meilleur joueur de Counter Strike au monde. Membre de l’équipe Vitality, il est arrivé en tête du classement 2023 établi par le site spécialisé HLTV . Les femmes sont également à l’honneur. La Française Kayane est ainsi entrée au Guinness Book des records en devenant, en 2012, la femme la plus titrée pour les jeux de combats avec 42 podiums à son actif. Elle brille notamment sur les jeux Soul Calibur , Street Fighter ou encore Dead or Alive .

