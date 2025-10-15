Le rôle du cinéma dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de «La Bataille du rail» à «La Grande Vadrouille»

Avec sa puissance de média de masse, le cinéma joue un rôle clé dans la structuration d'une mémoire visuelle du second conflit mondial, comme en témoignent certains succès commerciaux. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)

De La Bataille du Rail à La Grande Vadrouille , du Silence de la mer au Vieil Homme et l'enfant , des classiques du cinéma contribuent à nos représentations de la Seconde Guerre mondiale. Dans quelle mesure ces films reflètent-ils la façon dont la mémoire visuelle des années 1939-1945 s'est forgée et a évolué en France?

Les cheminots faisant dérailler le convoi allemand Apfelkern dans la Bataille du rail (1946), le duo de résistants malgré eux formé par Louis de Funès et Bourvil dans la Grande Vadrouille (1966) ou encore la famille Bourdelle dans Papy fait de la résistance (1983) ont contribué, avec d'autres personnages de films, à forger une mémoire visuelle de la Seconde Guerre mondiale, dans sa version héroïsante.

Voilà qui nous rappelle combien la fiction a pu tenir une place importante dans la manière dont nos sociétés se représentent le passé. Avec sa puissance de média de masse, le cinéma joue un rôle clé dans la structuration d'une mémoire visuelle du second conflit mondial, comme en témoignent certains succès commerciaux. La Grande Vadrouille a réuni plus de 17 millions de spectateurs, un record; Papy fait de la résistance quatre millions!

Alors que l'on commémore les 80 ans de la fin du conflit, il est pertinent d'interroger les topoï comme les silences de ces représentations cinématographiques. C'est ce que nous avons fait avec des étudiantes et étudiants français et allemands dans un séminaire organisé à la Freie Universität de Berlin.

À partir d'un corpus comportant 26 films, dont 11 se focalisaient sur la période 1939-1945, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure la manière dont on définit son image en tant que collectif est liée à l'image qu'on se fait de l'Autre.

Le cinéma, reflet ou incubateur des régimes mémoriels?

Introduit par Henry Rousso en 1987 dans le Syndrome de Vichy , le résistancialisme désigne un triple processus visant à marginaliser ce qu'a été le régime de Vichy et à systématiquement minorer son emprise sur la société française; à construire la «Résistance» en objet de mémoire bien au-delà du nombre réel de ses participants ; à assimiler cette «Résistance» à l'ensemble de la nation.

De la sortie de la guerre à la fin des années 1960, ce mythe résistancialiste structure la plupart des récits filmiques, relève Zélie Martinet, participante du séminaire. «Dans ces productions, les personnages ont souvent un lien, volontaire ou non, avec la résistance». L'exemple paradigmatique apparaît dans la Grande Vadrouille avec «deux protagonistes qui se retrouvent entraînés à résister, quasi malgré eux, secondés par des Français plus prêts les uns que les autres à les aider». Une France naturellement résistante car occupée, mais pratiquement sans collaborateurs, ni déportation de Juifs…

C'est en 1974, avec les Guichets du Louvre , centrés sur la rafle du Vél' d'Hiv', en juillet 1942, à Paris, que le grand écran devient le lieu de projection d'une crise des mémoires héroïques.

Dans cette évolution, on voit combien le cinéma français sur la Seconde Guerre mondiale reflète davantage les façons dont la société française se représente son passé qu'il ne les infléchit ou les devance.

Représentations de l'Allemand: de la caricature à l'humanisation

Ces régimes mémoriels sont le lieu d'une autre évolution : celle de la représentation de l'Allemand.

Dans les productions d'après-guerre, il «correspond d'abord aux stéréotypes du soldat autoritaire et violent, qui s'impose et impose son autorité aux Français», souligne Zélie Martinet. Ainsi, dans la Bataille du rail , en 1946, les cheminots sont rassemblés pour écouter le discours d'un officier allemand. Il les harangue avec un fort accent français et une gestuelle exagérée qui rappela sans doute aux spectateurs les discours de Hitler. Le propos est également sans nuance: «Nous vous tendons la main; mais si vous nous tendez le poing, on vous cassera la gueule», pour reprendre la traduction de l'ouvrier interprète.

Dans le Silence de la mer (la nouvelle de Vercors que Jean-Pierre Melville adapte en 1949), apparaît une autre Allemagne avec Werner von Ebrennac, un officier de la Wehrmacht, francophone et francophile. Cadrages et silences soulignent l'ambiguïté de la relation qui s'instaure au-delà des mots avec la nièce du narrateur chez lequel il est logé. «L'Allemand est alors représenté d'une autre façon: humanisé comme humaniste, il pourrait être dans un autre contexte l'ami de ses ennemis», selon Zélie Martinet, étudiante du séminaire.

Dans Un taxi pour Tobrouk (1961), l'officier distingué au français châtié, joué par Hardy Krüger (grand blond aux yeux bleus affecté à l'Afrika Korps) prolonge cette évolution la décennie suivante. Alors qu'il est prisonnier d'une escouade de FFL (Forces françaises libres), il est si secourable que la méfiance initiale de ses geôliers se transforme en irrésistible sympathie: «À la guerre, on devrait toujours tuer les gens avant de les connaître», finit par dire l'un des Français.

Dans les années 1980, Papy fait de la résistance (1983) apporte comme une conclusion à cette évolution en désarmant cette figure sur le mode comique: alors que la culture du général Hermann Spontz, dont les citations, «attribuées à tort à Goethe ou à raison à Corneille», sont désormais ridiculisées, la face obscure de l'occupant est également tournée en dérision avec Ludwig von Apfelstrudel, demi-frère de Hitler et nazi fanatique. Toutefois, l'humanisation guette : dans la parodie finale des Dossiers de l'écran , l'ancien gouverneur militaire de Paris est devenu le mari de Bernadette Bourdelle.

À l'heure où la réconciliation entre les deux anciens ennemis héréditaires apparaît comme une constante européenne, la mémoire héroïque de la Seconde Guerre mondiale est en passe d'être remplacée par une orientation victimaire structurée autour de la Shoah.

Inversement, si on lie ces représentations de l'Autre à la violence guerrière, Marie Chave (autre participante du séminaire) fait valoir «une autre caractéristique qui s'illustre surtout à travers le contexte historique et la présence allemande». Et de prendre l'exemple du Vieil Homme et l'enfant (1967) dans lequel les soldats allemands sont quasi absents : présence d'officiers dans un magasin parisien, affiche annonçant des représailles en cas d'attentats dans un village.

Loin du front et des rafles, le film met en avant l'antisémitisme français vu par un enfant juif. Les truculents échanges sur «les» Juifs entre pépé et le petit Claude, enfant caché qui lui a été confié, apportent un regard différent sur le cinéma de guerre: «Sans Allemand ni occupation, disparaît cette représentation habituellement si violente et éprouvante pour les spectateurs», souligne Marie Chave. Pour autant, la mise à distance de l'antisémitisme de la France de Vichy brocarde les stéréotypes et invite à réfléchir sur la violence insidieuse des catégories.

Des groupes invisibilisés dans la mémoire nationale

L'utilisation du cinéma ne déforme pas seulement, elle invisibilise aussi ceux qui ne peuvent revêtir les habits de héros, à commencer par le 1,8 million de prisonniers de guerre français.

Comme le relève Eloïse Quinette, qui a participé au séminaire, ils sont «vus comme les perdants de la campagne de 1940 et ne rentrent pas dans le mythe résistantialiste». Seul l'évadé a droit de cité (et encore): la tentative de Charles Bailly et sa vache Marguerite s'apparente à une pittoresque cavale à travers une Allemagne tantôt bienveillante (du côté des fermiers et surtout des fermières) tantôt si bêtement disciplinée que ses autorités se révèlent inefficaces et qu'on se demanderait presque pourquoi 4,37% uniquement des captifs dans le Reich ont réussi à se faire la belle.

Sorti en 1955, les Évadés brouille par son huis clos l'image résistancialiste. L'image de l'évadé se politise avec les trois prisonniers cachés dans un wagon qui doit les mener en pays neutre : «Ils ont des motivations diverses et pas toujours patriotiques pour leur projet: rejoindre Londres, rester en Suède ou rentrer en France et attendre», relève encore Éloïse Quinette.

Une différenciation parallèle semble se développer dans les représentations des Allemands : aux gradés bornés et fanatiques qui donnent l'ordre de couler le canot de sauvetage faisant route vers la Suède succèdent des soldats pilleurs et un jeune gardien qui paraît chercher autant que ses passagers clandestins à échapper à la guerre.

Le cinéma, outil mémoriel et politique: entre ambition et limites

Les relations franco-allemandes ne sont pas seulement le propos des films, elles tiennent aussi au contexte de production, avec des accords de coopération cinématographique, notamment à partir de l'entre-deux-guerres.

«Dans les années 1950-1960, des films comme Die Brücke/le Pont , le Silence de la mer ou encore la Grande Vadrouille ouvrent la relation franco-allemande à un horizon d'attente européen. Ils peuvent alors offrir une vision plus nuancée des rapports entre les Français et leurs alliés ou ennemis à travers des figures plus complexes», note Marie-Lou Bruxer, une quatrième participante du séminaire.

Cela conduit à s'interroger sur la capacité de ce cinéma à «façonner les perceptions collectives pour devenir un vecteur de mémoire». Conclure qu'il s'est imposé comme un outil pédagogique pour transmettre l'histoire serait toutefois hâtif tant les limites existent, à commencer par les droits d'auteur freinant la diffusion et la barrière linguistique restreignant la portée des films.

Certes, le cinéma ne permet sans doute pas de retracer de manière linéaire ou exhaustive l'évolution des relations franco-allemandes depuis 1945. Toutefois, il offre un miroir particulièrement révélateur de l'imaginaire collectif en soulignant combien l'image de soi est étroitement liée à celle de l'Autre. Cette valence du couple franco-allemand à l'écran peut fournir un levier pour interroger les manières dont ces deux nations se construisent, se racontent et se projettent dans une histoire commune européenne.

Par Fabien Théofilakis (Maître de conférences, histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

