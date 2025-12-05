Cette destination est l’une des moins chères d’Europe

Riga, la capitale lettone, est une destination sympa, accessible et abordable. ( crédit photo : Getty Images )

Riga est la destination idéale pour les voyageurs au budget serré

Après Vilnius en 2024, Riga a été consacrée capitale la plus abordable d’Europe par le Post Office Travel Money Costs Barometer . Cette étude évalue le coût d’un court séjour dans près de 40 grandes villes européennes en comparant 12 catégories de dépenses.

Le prix d’une escapade à Riga est estimé à 253 livres , soit environ 287 euros .

L'hébergement durant deux nuits dans un hôtel 3 étoiles du centre-ville coûte aux alentours de 140 euros .

L'addition d'un dîner pour deux personnes comprenant entrée, plat et dessert avec une bouteille de vin s'élève à 75 euros .

. Une entrée dans un musée coûte environ 5 euros .

. Pour une consommation dans un café ou un bar, comptez 2,50 euros pour un soda, 3,20 euros pour un café et 5 euros pour un verre de vin.

pour un soda, pour un café et pour un verre de vin. La carte de transport en commun pour deux jours coûte 8 euros .

Offrez-vous un week-end accessible dans la capitale balte

Riga se trouve à 2h30 de Paris. Le coût moyen d'un vol aller-retour en classe économique est de 190 euros . Le site lastminute.com propose des offres vol + 3 nuits en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner à partir de 325 euros pour un séjour hivernal. À cette période de l'année, la ville prend une atmosphère féerique avec son marché de Noël et ses rues enneigées.

Riga séduit par son architecture et son dynamisme

Encore méconnue, la capitale lettone possède un charme nordique unique. La vieille ville, ou Vecrīga, est classée à l’UNESCO. Ses petites rues pavées et ses places pittoresques mêlent influences gothiques et médiévales. Parmi les chefs-d’œuvre architecturaux, ne manquez pas la Maison des têtes noires sur la place de l’Hôtel de ville ou encore Les Trois Frères, un charmant trio de bâtiments. Grimpez au sommet du clocher de l’église Saint-Pierre pour une vue imprenable sur les toits rouges du centre historique et la rivière Daugava. Riga est également le temple de l’Art nouveau, ou Jugendstil . Les rues Alberta et Elizabetes abritent de splendides édifices ornés de sculptures extravagantes, de fresques monumentales et de balcons en fer forgé.

Fête et gastronomie sont au rendez-vous

La capitale lettone est aussi une ville festive. Ses nombreux bars et cafés, ses concerts en plein air et ses spectacles de rue font la joie des noctambules. Installé dans d’anciens hangars à zeppelin, le marché central est le lieu incontournable pour manger sur le pouce pour quelques euros. Vous y découvrirez des produits locaux phares comme l’anguille, le jus de bouleau ou la soupe de betteraves. Parmi les plats lettons typiques, on peut citer le karbonāde , une escalope de porc panée servie avec une sauce aux champignons, et le rupjmaizes kārtojums , un dessert à base de chapelure de seigle, de confiture de cassis ou d’airelles et de crème fouettée.

Où loger à Riga? - Valdemara Residence : à deux pas de la vieille ville, cette auberge de jeunesse est idéale pour visiter Riga à petit budget. Les chambres individuelles ou collectives, avec toilettes et salle de bains partagées, sont disponibles dès 25 euros . - Wellton Riverside SPA Hotel : ce bel hôtel de luxe en bordure du fleuve possède un spa et une piscine couverte. Les chambres spacieuses sont disponibles à partir de 64 euros . - Aston Hotel: cet établissement 4 étoiles situé à 3 minutes de la cathédrale propose des chambres à partir de 61 euros la nuit. Les clients lui attribuent la note de 9,2. De nombreux établissements offrent de belles prestations à des prix raisonnables:

